女同事洗頭堅持跑髮廊！內行曝「隱藏優勢」：一周去2次
台灣髮廊隨處可見，從傳統的家庭式理髮廳到新穎的髮廊，甚至百元剪髮應有盡有，許多民眾也會固定一段時間就到髮廊剪髮、染燙做造型。而近日一名網友在PTT女孩版提到，有個女同事跟他說，上班有時很累很煩躁，就會跑去給人洗頭，他不禁困惑「竟然會專程去洗頭？」貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 07:37:25
原PO表示，有個女同事跟他說，上班有時很累很煩躁，就會跑去給人洗頭，不禁困惑「竟然會專程去洗頭？」認為似乎有些麻煩，且有些開到很晚的髮廊還會貴一點，驚呼「我很訝異竟然有人會只洗頭？不是在家洗就好？剪髮後再洗我能理解，竟然會專門去洗頭，妳們會這樣做嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「阿姨很多都會阿」、「感覺每天洗澡自己可以順便洗頭，為什麼要特別給人洗？」「長頭髮很難洗」、「我都有買洗髮卡阿，跟設計師買個10次20次這樣」、「認識的同事和長輩會2、3天不洗頭，然後去給別人洗」。
對此，許多內行網友分享隱藏好處並非洗頭，而是附加的服務「洗時的按摩超讚，有的還會按額頭跟脖子，但要碰運氣」、「遇過按摩頭皮的，真的超級舒服」、「會啊，被服務一下很放鬆，無聊也會去洗」、「很爽阿，肩頸按摩、頭皮按摩、吹乾做造型，自己搞少說一小時」、「頭皮按摩很爽欸」、「給人家洗頭按摩超療癒的啊！我一周至少去2次」。（編輯：賴詠璿）