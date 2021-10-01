印度神童再預言！「30年前慘況」全球重演 恐怖時機點曝
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次預言全球疫情狀況和國際情勢，數次精準的預知能力備受討論；近日他再發出警告，指出土星與火星將於明（2022）年4月時合相，全球局勢會有巨大改變，更稱30年前也出現過相同的星象，屆時人類可能面臨重大災難，全球都可能遭受影響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 08:23:47｜2021-10-01 08:27:31
阿南德日前曾表示，在2021下半年經濟會有復甦的趨勢，並點名4個重要的時間點，分別為2021年6月20日，經濟會在2021下半年漸漸復甦；2021年11月21日，木星離開魔羯座，前往水瓶座，開始會有更好的生活品質；2022年4月22日，由於火星與土星相合，有可能再有危險的事情發生，但會再度好轉；2023年4月，發生「大重整」，全球經濟再度重整並大幅成長。
但阿南德21日在最新一段影片中提到，9月13日有不明物體撞擊木星，之後將有重大事件發生。他也指出這次木星與土星帶來的影響，主要範圍在中國大陸，時間將長達一年以上，更稱印度也可能出現股災，情況在未來10個月內極慘，後續更延燒到多起事件，一連串影響都會在明年的3、4月間衝擊地球人類。
此外，阿南德還強調，這次的影響除了大家最關心的疫情，就連全球的股市、經濟也會連帶遭受影響，他提到1992年也曾出現過相同的星象，明年4月左右這樣的星象也將重演，屆時全球都難逃劫難。阿南德也提醒全球經濟將大起大落，並未真實復甦，且很快又會再走下坡，恐將面臨一系列的災難。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞
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