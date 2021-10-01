打了BNT疫苗就夠？亞東醫師提供青少年接種懶人包

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陳志道指出，B型肝炎與肝硬化及肝癌有密切關係，該病毒經體液或血液，例親密接觸、輸血、注射等途徑傳染，許多人容易在青少年期因無足夠的保護措施導致感染；若已接種，隨著時間抗體力價可能消失，建議檢測B型肝炎抗體，再進一步諮問醫師是否建議補打一劑B型肝炎疫苗。
此外，施打麻疹-腮腺炎-德國麻疹混合疫，可預防併發中耳炎、肺炎或腦炎，及睪丸炎、卵巢炎，若懷孕婦女早期感染德國麻疹，會導致流產、死胎或畸型；至於11至12歲間若未曾施打破傷風-減量白喉混合疫苗的混合疫苗，建議可施打，其後每十年則建議再追加一劑。
陳志道表示，建議青少年接種接種人類乳突病毒疫苗與流感等疫苗，因為人類乳突病毒是重要的性接觸傳染病原，與生殖道疣及女性子宮頸癌有關；建議施打疫苗的最佳時期，為沒有過性行為或未受到HPV感染者，但若已有性行為，也呼籲青少年施打，保護自己及伴侶的健康。
陳志道強調，流感病毒極易產生變異，每年流行的病毒株幾乎稍有不同，社交活躍期的青少年容易互相傳播；建議各青少年（及六個月以上兒童）每年接種一劑流感疫苗，提升群體免疫力，以免受流感疫情威脅。
陳志道補充，針對高風險族群則建議施打A型肝炎疫苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗（Pneumococcal Vaccine）；A型肝炎經糞口傳染，好發衛生條件不佳的地區，食用遭病毒汙染的食物或水感染，導致急性肝臟發炎，若前往A型肝炎盛行區的旅遊者建議施打，保護力可達20年以上。
陳志道說，腦膜炎雙球菌全球都有感染個案，主要流行地區位於撒哈拉沙漠以南、橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，建議高風險旅遊或留學青少年施打；肺炎鏈球菌病菌經飛沫傳染，可侵入呼吸道或血液中引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，建議高危險族群的青少年施打。