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打了BNT疫苗就夠？亞東醫師提供青少年接種懶人包

▲除了施打新冠的疫苗外，接種人類乳突病毒疫苗（HPV）與流感等疫苗，對於成長中的青少年也同要重要。（圖／亞東醫院提供）
▲除了施打新冠的疫苗外，接種人類乳突病毒疫苗（HPV）與流感等疫苗，對於成長中的青少年也同要重要。（圖／亞東醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-01 10:33:16

BNT疫苗陸續抵台，但家長們知道除了施打新冠疫苗外，青少年仍應該接種哪些疫苗嗎？身兼青少年醫學暨保健學會理事長的亞東醫院家庭醫學科主任陳志道提醒，除了新冠疫苗外，接種人類乳突病毒疫苗（HPV）與流感等疫苗，對於成長中的青少年也同要重要。

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▲亞東醫院醫師提供青少年接種懶人包。（圖／亞東醫院提供）
▲亞東醫院醫師提供青少年接種懶人包。（圖／亞東醫院提供）
陳志道籲，青少年於幼兒期應接種水痘疫苗（Varicella）、B型肝炎疫苗、麻疹-腮腺炎-德國麻疹混合疫苗（Measle-Mumps-Rubella,MMR）及破傷風-減量白喉混合疫苗的混合疫苗（Tetanus-diphtheria,Td）；未曾接種水痘疫苗且未得過水痘者，建議自費接種，13歲以上者應注射2劑，2劑至少間隔4至8週。

陳志道指出，B型肝炎與肝硬化及肝癌有密切關係，該病毒經體液或血液，例親密接觸、輸血、注射等途徑傳染，許多人容易在青少年期因無足夠的保護措施導致感染；若已接種，隨著時間抗體力價可能消失，建議檢測B型肝炎抗體，再進一步諮問醫師是否建議補打一劑B型肝炎疫苗。

此外，施打麻疹-腮腺炎-德國麻疹混合疫，可預防併發中耳炎、肺炎或腦炎，及睪丸炎、卵巢炎，若懷孕婦女早期感染德國麻疹，會導致流產、死胎或畸型；至於11至12歲間若未曾施打破傷風-減量白喉混合疫苗的混合疫苗，建議可施打，其後每十年則建議再追加一劑。

陳志道表示，建議青少年接種接種人類乳突病毒疫苗與流感等疫苗，因為人類乳突病毒是重要的性接觸傳染病原，與生殖道疣及女性子宮頸癌有關；建議施打疫苗的最佳時期，為沒有過性行為或未受到HPV感染者，但若已有性行為，也呼籲青少年施打，保護自己及伴侶的健康。

陳志道強調，流感病毒極易產生變異，每年流行的病毒株幾乎稍有不同，社交活躍期的青少年容易互相傳播；建議各青少年（及六個月以上兒童）每年接種一劑流感疫苗，提升群體免疫力，以免受流感疫情威脅。

陳志道補充，針對高風險族群則建議施打A型肝炎疫苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗（Pneumococcal Vaccine）；A型肝炎經糞口傳染，好發衛生條件不佳的地區，食用遭病毒汙染的食物或水感染，導致急性肝臟發炎，若前往A型肝炎盛行區的旅遊者建議施打，保護力可達20年以上。

陳志道說，腦膜炎雙球菌全球都有感染個案，主要流行地區位於撒哈拉沙漠以南、橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，建議高風險旅遊或留學青少年施打；肺炎鏈球菌病菌經飛沫傳染，可侵入呼吸道或血液中引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，建議高危險族群的青少年施打。
 

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