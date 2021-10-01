為何女生比較少去百元剪髮？「真實理由」全認了：差在這
百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，不過，你是否有發現，每次去百元剪髮的時候，都比較少看到女生？而就有網友討論「有沒有女生會去百元剪髮的啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 11:17:42｜2021-10-01 11:19:09
原PO在PTT貼文指出「每次經過百元剪髮，看裡面都是男生、老人跟小孩，不過我家最近開了好多間，有一間還特價80元，就決定去試試看，結果剪完很不錯欸！跟690的沒差多大啊，可能我的要求很明確，又遇到技術不錯的吧，好開心啊！下次應該還會再去！想問各位女生會去百元剪髮嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「不會耶！長髮的話會需要護髮不會去百元剪髮」、「需要洗頭，百元很多沒有洗頭服務」、「老婆剪過一次就沒再去過了，女生髮量多，還是有差」、「女生花幾千塊弄頭髮是有差的，你看有些女生頭髮很柔順都是有弄過的」、「女生髮量多要柔順要去髮廊，百元剪髮做不出來」、「頭髮柔順除了平時保養，燙染藥水也有差阿，百元剪髮的品質跟髮廊沒辦法比」。
另外，也有人透露「小修的話可以去，改造要染髮護髮不會」、「修瀏海跟髮尾才會去」、「有剪過，但只動髮尾絕對不動瀏海，反正我不追求層次，結果阿姨還是給我剪歪」、「女生跟男生真的不同，女生難度比較高還是要去髮廊，包括護髮跟洗頭都是」。
綜合多數女網友意見，表示僅會在修髮尾或是瀏海時會選擇百元剪髮，如果是大改造、燙染、洗頭、護髮等等，則會選擇髮廊，認為百元剪髮更適合男生，因男生髮量少好整理，髮型相對簡單，因為天生髮量造型不同，才會導致百元剪髮比較少女生光顧。（編輯：張嘉哲