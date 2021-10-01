他見LINE傳訊「1習慣」超不解！上班族全秒懂：直接封鎖
隨著智慧型手機普及，社群網路軟體快速發展，不少民眾習慣透過LINE、臉書（Facebook）、Instagram等通訊媒體進行聯絡，其中LINE能傳遞生動貼圖趣味表達心情，在台灣受到不少用戶喜愛。不過就有網友指出某些人傳LINE訊息的「1習慣」讓他超不解，引起許多共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 17:17:00
原PO在PTT發文表示，「LINE訊息3秒內回，還能未讀的是哪種人？」透露自己在工作上常常會接到客戶問問題，其中很多感覺是非常即時的問題，例如對方傳LINE過來詢問「請問現在方便通電話嗎？」但秒回應後對方卻是不讀不回，讓原PO不解請教大家，「是我回得太慢了嗎？還是他發訊息後兩秒就後悔了，不想問了？剛好手機沒電或是故障？有沒有八卦？」
貼文曝光後，隨即引來不少人有感而發，「美女或帥哥業務就秒回吧」、「真的！我也遇到一樣的問題」、「這種人直接封鎖，叫他傳手機簡訊」。
另外有網友認為，「八九成是手機問題」、「單純你沒這麼重要而已」、「人家剛好也有事啊，他的現在不等於你的現在」、「每個人對手機的習慣都不同，然後LINE有時也會因為網路而出現延遲的情況」、「有時候別人秒回LINE也不會跳通知，還想說為什麼他這麼久不回」。
更有內行網友建議，「回了馬上再貼個貼圖阿，讓他不能從通知看，從通知只能看到貼圖訊息」。（編輯：倪浩軒）