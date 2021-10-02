房市／不捨獨居老人　信義房屋志工送餐近10年

我是廣告 請繼續往下閱讀
「很難想像在淡水市區中，有獨居老人持續餓著肚子」徐瑞陽說明，這些獨居老人大多居住在老舊公寓的分租套房中，少部分住在古老三合院中，雖然位於市區，採買方便，但卻因為經濟狀況不佳而有一餐沒一餐。
「每天，信義房屋同仁會送去午餐和晚餐」徐瑞陽說明，每日同仁騎著機車先到華山基金會配合的店家取餐，再送去老人們家中。這些獨居老人們看起來就像鄰居阿姨般，只是缺少家人的關懷陪伴，有名阿姨住在市中心，但卻與家人失聯，可能因為心中空虛在家中囤積垃圾、甚至因繳不出水電費被斷水斷電，同仁送餐時總會陪她說說話，同時也送上關心。
徐瑞陽進一步說明，有些獨居老人，住老舊三合院中，生活環境不佳，雖然行動方便但因鬱鬱寡歡，不想邁出家門，因為假日沒有送餐，長輩們可能就會餓上一整天，華山基金會發送餐券，請獨居老人假日到超商領餐，信義房屋同仁們總是一再叮嚀老人們要記得吃飯，鼓勵他們走出家門。
而年節信義房屋也會協助華山基金會送關懷禮與年菜，淡水區共有約3-40名獨居老人，最遠送至三芝海邊、山區；徐瑞陽表示，有的獨居老人因為年邁、經濟狀況不佳，平時很少下廚，更別說採買年菜了，以往過年都吃些過期的罐頭與泡麵，華山基金會豐盛的三菜一湯與年貨禮品，可能是他們一年來吃得最好的一餐；許多獨居老人感動的說「謝謝你們，還肯來關心我」，甚至家中環境不佳，同仁也會跟著華山基金會志工協助打掃。
徐瑞陽表示，自己從讀書時就從台南隻身來到淡水，在此落地生根已27年，淡水就像自己的家鄉，行有餘力就幫助一般人看不到的社會角落，也希望這些老人們的晚年能因為有他們的付出，過得更好。
信義房屋同仁在服務時也獲得許多感動，徐瑞陽說，雖然送餐服務沒有報酬，但許多同仁都反映，原來房仲人員可做的不是只有賺錢而已，還可憑一己之力為他人付出。