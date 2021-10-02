COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／不捨獨居老人　信義房屋志工送餐近10年

▲信義房屋淡水各分店同仁為華山基金會關懷的獨居老人送餐也送上溫暖。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋淡水各分店同仁為華山基金會關懷的獨居老人送餐也送上溫暖。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-02 18:00:00

許多獨居老人因為經濟狀況不佳，有一餐沒一餐，信義房屋淡水區分店近10年開始擔任華山基金會送餐志工，為淡水的獨居老人送餐，每日送上便當並陪他們說說話，送餐也送上溫暖；過年時老人們不再只是吃過期的泡麵、罐頭，送上三菜一湯加年節禮品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋淡水北新店店長徐瑞陽表示，自2013年擔任淡水新春店店長時，就與華山基金會合作募款，串聯淡水8家分店，在三節協助送年菜與關懷禮，2015年得知華山基金會缺送餐志工的消息，結合淡水市區6家分店同仁，每日幫獨居老人送餐。

「很難想像在淡水市區中，有獨居老人持續餓著肚子」徐瑞陽說明，這些獨居老人大多居住在老舊公寓的分租套房中，少部分住在古老三合院中，雖然位於市區，採買方便，但卻因為經濟狀況不佳而有一餐沒一餐。

「每天，信義房屋同仁會送去午餐和晚餐」徐瑞陽說明，每日同仁騎著機車先到華山基金會配合的店家取餐，再送去老人們家中。這些獨居老人們看起來就像鄰居阿姨般，只是缺少家人的關懷陪伴，有名阿姨住在市中心，但卻與家人失聯，可能因為心中空虛在家中囤積垃圾、甚至因繳不出水電費被斷水斷電，同仁送餐時總會陪她說說話，同時也送上關心。

徐瑞陽進一步說明，有些獨居老人，住老舊三合院中，生活環境不佳，雖然行動方便但因鬱鬱寡歡，不想邁出家門，因為假日沒有送餐，長輩們可能就會餓上一整天，華山基金會發送餐券，請獨居老人假日到超商領餐，信義房屋同仁們總是一再叮嚀老人們要記得吃飯，鼓勵他們走出家門。

而年節信義房屋也會協助華山基金會送關懷禮與年菜，淡水區共有約3-40名獨居老人，最遠送至三芝海邊、山區；徐瑞陽表示，有的獨居老人因為年邁、經濟狀況不佳，平時很少下廚，更別說採買年菜了，以往過年都吃些過期的罐頭與泡麵，華山基金會豐盛的三菜一湯與年貨禮品，可能是他們一年來吃得最好的一餐；許多獨居老人感動的說「謝謝你們，還肯來關心我」，甚至家中環境不佳，同仁也會跟著華山基金會志工協助打掃。

徐瑞陽表示，自己從讀書時就從台南隻身來到淡水，在此落地生根已27年，淡水就像自己的家鄉，行有餘力就幫助一般人看不到的社會角落，也希望這些老人們的晚年能因為有他們的付出，過得更好。

信義房屋同仁在服務時也獲得許多感動，徐瑞陽說，雖然送餐服務沒有報酬，但許多同仁都反映，原來房仲人員可做的不是只有賺錢而已，還可憑一己之力為他人付出。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀