房市／新建案帶動　前金單價坐3望4

實價登錄揭露，高雄市前金區無論屋齡1年以下成屋或預售屋，今年以來成交單價雖有2字頭，但也有一定比率的個案出現「坐3望4」行情。業者分析，前金屬於高雄蛋黃區，又是傳統文教區，無論對首購、換屋的自住族群仍有一定吸引力；由於屋齡普遍較高，近期有新建案推出，即使單價較過去提升，買氣仍穩定。
財經中心/綜合報導
2021-10-04 18:00:00
查詢實價登錄資料，今年至今，前金區屋齡1年以下大樓或華廈，扣除1樓物件後，成交單價介於22.1萬至39.3萬之間，約有2成案件單價逾3字頭；預售屋部分，前9月共有21筆登錄資料，單價則落在22.5萬至42萬之間，約4成案件單價逾3字頭。
又根據高雄市地政局最新公布的買賣移轉棟數統計，前金區今年第三季移轉量562棟，較去年同期243棟成長131%，為全市各主要行政區成長率唯一翻倍；若單看9月份移轉棟數，前金區不僅一舉躍居第二名，僅次於三民區，其月增及年增率更驚人，分別是395%、367%。
信義房屋光華一心店店長吳光祐指出，前金區是高雄市蛋黃區，也是傳統文教區，機能、學區等條件優異，對自住族群有吸引力，雖然新屋單價坐3望4，但因自住買方對房市走勢也有信心，接受度仍高；再者，市中心多數屋齡偏高，近年建商看好不動產市場，積極獵地推案，不乏新建案，推升當地房市熱度。
吳光祐進一步指出，除有新建案帶動移轉量，今年第二季全台受到疫情影響，購屋需求略有遞延，9月移轉棟數也是反映7、8月買氣復甦的狀況，可以看出換屋、首購買方持續出籠。