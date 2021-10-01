市場小卷冒「藍色螢光」！她嚇壞想丟 內行驚喊：很珍貴
小卷肉質Q彈鮮美，營養價值高且熱量低，是不少人喜愛的海鮮之一，但有人遇過這種情況嗎？近日，就有網友分享，她在市場花1000元買了2盒冷凍小卷，怎料，小卷到了晚上竟發出「藍色螢光」，讓她嚇壞直呼「這可以吃嗎？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 23:01:24
原PO在《家常菜》表示，她日前從金門的市場，買了2盒已煮熟的「冷凍小卷」，一共是1000元，等到回家後，便將其中一盒裝進盤子裡。怎料到了晚上，吃剩的小卷竟在黑暗中發出「藍色螢光」，讓她當場嚇傻，忍不住問「請問這可以吃嗎？熟的還可以發光欸」。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「這插電的吧」、「吃到藍眼淚的小卷」、「是熟的還會發光實在很神奇」、「煮熟了還會有螢光～有點可怕」、「你家有藍眼淚，可以觀賞了」、「還以為是藍眼淚」、「哪裡買的？我要買來夜釣！」、「真漂亮的顏色，以為看到了藝術品」。
對此，就有內行網友大讚賺到，「正常，妳買到的是螢烏賊」、「這是螢烏賊，夠新鮮才會這樣」、「澎湖也有哦！我以為只有日本才有。這很珍貴哦！能抓的季節很短」、「螢烏賊啊，日本生吃比較多」、「螢烏賊呢，很珍貴」。不過，原PO補充，事後有把另一盒拿出來看，關燈後卻沒有發光，因此還是決定倒掉螢光那盒。（編輯：許智超）