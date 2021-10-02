機車等「99秒紅燈」熄火超省油？交通部給出解答：要注意
台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「機車等『99秒紅燈』熄火是不是超省油？」沒想到就有交通部給出了解答，直言「要注意一個關鍵」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 09:00:12
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「遇到99秒紅燈會將機車熄火嗎？」的文章表示，「都市地區的紅綠燈通常都很長，很多大路口通常99秒起跳標配，有的時候有機會出現120秒，大家如果有騎機車的會這種時候把機車先熄掉嗎？車陣中通常都滿熱的，廢氣也很多...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這樣只會更傷車，至於廢氣...你都騎車了，如果是想省油耗的話，有實驗證明的確可以省，但沒也沒省多少，比較怕的是傷到發動」、「我一直覺得市區紅綠燈秒數都太長了，應該縮減秒數，最長的紅綠燈不得超過40秒」、「如果是要減少震動廢氣可以考慮，省油錢就不要了，啟動馬達比較容易壞，我常經過的巷口要等120秒左右」、「之前超過30秒就熄火，結果新車電池一年不到就壞了，機車行老闆說，電池最耗電就發動的時候，如果你又都是短程電補不回去，過度放電電池容易壞」、「哪家的啟動馬達和火星塞這麼弱，說來笑笑」。
事實上，根據交通部運輸研究所報告指出，當機車駕駛遇到紅燈時，主動進行怠速熄火，總油耗確實可節省1/4，同時也能降低能耗與二氧化碳排放，另外，以低速滑行的方式駛入停等區，也比低速加油更加省油。運研所的實驗也發現，怠速熄火後車輛再啟動瞬間，油耗不會明顯飆高，但也要注意紅燈超過20秒再熄火，以免造成機車發動器使用頻率過高損壞。（編輯：王柏文）