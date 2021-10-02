「月薪不到5萬」不儲蓄較實際？網點出2前提：真的想清楚
許多人都有存錢的好習慣，看著現金積少成多的存下來，時間久了不僅很有成就感，也能獲得一筆不小數目的存款。但近日卻有網友在網路上表示疑惑「『月薪不到5萬』不儲蓄是不是比較實際？」沒想到卻引起網友點出了2點前提，直言「真的要想清楚」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 09:38:21
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「認同『月薪不到五萬不要儲蓄』嗎？」的文章表示，「之前有名人說『月薪不到五萬不要儲蓄』，應該要拿來累積資源、拓展人際關係，大家認同這句話嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不是每個人都有那麼好的際遇的」、「認同啊，我自己賺的五萬不用存，存爸爸每個月給的50萬就好」、「說投資自己最好是有用啦，還不是錢就花光也沒啥長進」、「應該是指別老想存錢買房，把錢拿去買課程之類的，想辦法提升能力吧」、「資源和累積人脈和儲蓄沒有衝突？存1千也可同時教到新朋友吧」、「不要儲蓄突然出事怎辦等死嗎」。
甚至更有人點出了2個前提，分別為「有富爸爸」和「沒有責任感」，若是這樣的兩類人，大可不必存錢，「不要儲蓄有兩個前提，符合其中一個就可以，第一個你有個富爸爸，所以你每個月賺的全部玩樂花掉都沒差，還可以跟別人說你是投資自己、熱愛生活、拓展人脈等等。另外一種是沒有責任感的人，過一天是一天，今朝有酒今朝醉，那麼賺五萬花五萬也是合理」，他更點出「如果不是上述兩種人，那麼適度控制消費，有儲蓄習慣是很有必要」。（編輯：王柏文