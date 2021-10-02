資優生不讀台大都選私立？「背後真相」曝光：不愧是天才
台灣大學一直以來都是學子們的頂端目標，沒有足夠的資質與成績，恐怕是連申請門檻都達不了。不過，近日就有網友發現有人能念台大，但卻都選擇要去讀私立大學，其原因曝光後，引發廣大迴響，不少人紛紛直言「這真的是聰明的選擇」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 10:47:33
原PO在「Dcard」貼文指出「最近看到一堆人可以上台大卻跑去唸私立大學的，為的就是那高額的獎學金，我認為他們其實很聰明，四年可以賺到360萬元，相當於一年賺90萬，又相當於一個月賺7.5萬，想想現在的環境，一個頂大生出社會還不一定有穩定的薪水，才剛唸大學就靠頭腦賺錢，是不是其實乖乖去頂大的人還比較沒那麼聰穎？」
貼文一出，網友紛紛回應「如果把獎金拿去投資，有獲利的話真的人生勝利組＝＝」、「如果去年有人拿360萬去買最保守的0050，今年的現在他就有720萬了，不過讀頂大的家境有6成的人，根本不需要靠這賺錢」、「其實也算是蠻聰明的，至少已經有一筆錢在手頭上，贏在起跑點」、「高中同學真的這樣＝＝繁星1%跑去唸私立，爽拿400萬獎金....真的蠻聰明的，不過自己未來自己決定啦」。
也有網友透露經驗，表示「我高中同學，有個人5A++，上社區高中拿高額獎學金當第一名， 跟他聊天，他說與其當第一名學校最後一名，不如當中間學校第一名，後來他大學讀中上又有興趣又可以拿獎學金的學校，還幫好幾個補習班打廣告，再來大學讀完要去讀台大研究所，國中到高中都幫忙打廣告，還有當家教，賺了500到600萬，後來靠這些錢買土地股票等等，現在要買房了，才20多歲青年」。（編輯：張嘉哲）