他逛好市多拿出手機秒GG！原因曝光　會員全愣：我也錯了

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原PO聽完後急忙衝到門口查看，發現告示牌上，還真的有不得拍照的圖案，讓他不禁直呼「真的有這規定耶！當了好市多會員十幾年，今天才知道賣場內不能拍照」。貼文曝光後，引來不少人回應「我真的第一次知道＝＝每次都拍很爽」、「Youtuber不是都拍得很爽嗎？為啥不能拍啊」、「我也被提醒過....以前真的不知道」、「不知道+1每次都在拍價格」、「傻眼....我也給人家一直在拍，抱歉啊」。
而也有內行人解釋「店內擺設跟行銷手法都是每家店的機密，沒有經過允許都是不能拍的，像是全聯、超商這種也都不能拍，下次要注意」、「其實很多商店都有禁止照相錄影，主要是不想店內行銷擺設策略手法被流出才規定，像是Youtuber進商店想拍攝都需要被允許才可以」、「超商、超市也都不能拍喔！都是屬於商業機密一種啦」。
事實上，先前《NOWnews》也曾報導『全聯「1規定」婆媽都不知！她誤踩秒愣住 店員也尷尬了』，內文也是提及一名婦人拍攝商品照片，結果遭到店員制止，後來才知道原來超市也有規定不得拍照！而像是這類賣場型的商家，門口經常貼著「店內禁止攝影/錄影」的標示，這是因為每間賣場及超市販售內容物都有其獨特性，有些則是有商業機密的考量，同時也是鼓勵民眾走進賣場，親眼看見產品本身會更準，下次民眾前往超市及賣場時，切莫忘記店內不得拍照/錄影的規定，以免造成店員的困擾。（編輯：張嘉哲）