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他逛好市多拿出手機秒GG！原因曝光　會員全愣：我也錯了

▲近年來美式大賣場「好市多」深受國人喜愛。（圖／記者劉雅文拍攝，NOWnews資料照片）
▲近年來美式大賣場「好市多」深受國人喜愛。（圖／記者劉雅文拍攝，NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-02 11:31:52

美式賣場好市多因為物美價廉，經常有超殺優惠，因此往往到達現場時，看到好物自然想要拍下分享給親朋好友。不過，近日就有網友表示「當了好市多會員10幾年，第一次知道賣場裡面不能拍照這件事情....」貼文曝光後，引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「昨天去賣場採買生活用品的時候，隨手拍了一張照片，結果下秒一個工作人員就像前制止我，讓我一頭霧水」於是原PO便詢問另一位員工「請問，拍照有什麼問題嗎？」結果員工告知正解「門口其實有告示說不能拍照」。

原PO聽完後急忙衝到門口查看，發現告示牌上，還真的有不得拍照的圖案，讓他不禁直呼「真的有這規定耶！當了好市多會員十幾年，今天才知道賣場內不能拍照」。貼文曝光後，引來不少人回應「我真的第一次知道＝＝每次都拍很爽」、「Youtuber不是都拍得很爽嗎？為啥不能拍啊」、「我也被提醒過....以前真的不知道」、「不知道+1每次都在拍價格」、「傻眼....我也給人家一直在拍，抱歉啊」。

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▲好市多門口告示牌清楚有「不得拍照」的圖示。（圖/好市多商品經驗老實說）
而也有內行人解釋「店內擺設跟行銷手法都是每家店的機密，沒有經過允許都是不能拍的，像是全聯、超商這種也都不能拍，下次要注意」、「其實很多商店都有禁止照相錄影，主要是不想店內行銷擺設策略手法被流出才規定，像是Youtuber進商店想拍攝都需要被允許才可以」、「超商、超市也都不能拍喔！都是屬於商業機密一種啦」。

事實上，先前《NOWnews》也曾報導『全聯「1規定」婆媽都不知！她誤踩秒愣住　店員也尷尬了』，內文也是提及一名婦人拍攝商品照片，結果遭到店員制止，後來才知道原來超市也有規定不得拍照！而像是這類賣場型的商家，門口經常貼著「店內禁止攝影/錄影」的標示，這是因為每間賣場及超市販售內容物都有其獨特性，有些則是有商業機密的考量，同時也是鼓勵民眾走進賣場，親眼看見產品本身會更準，下次民眾前往超市及賣場時，切莫忘記店內不得拍照/錄影的規定，以免造成店員的困擾。（編輯：張嘉哲）

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