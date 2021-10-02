心疼支持者3Q哭了　陳柏惟：國民黨全黨全家滅我一人

台中市立委陳柏惟罷免案今（ 2 日）進入倒數 20 天，陳柏惟的 3Q 團隊上午在選區成立「在地青年志工號召全台民眾加入挺 Q 志工隊」，一名女支持者講到對手全力抹黑，激動哽咽，接過麥克風的陳柏惟跟著心疼落淚，他說對手舖天蓋地指控他沒做地方服務、看不到人，是因「即使身為立委，只要樁腳是他們家的，我連門都進不去」。

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陳柏惟的「在地青年志工號召全台民眾加入挺 Q 志工隊」，上午在台中市烏日區玉闕朝仁宮前成立，會場氣氛原像嘉年華會，嗅不出幾分煙硝味，有年輕夫妻帶小朋友全家一起來，也有人牽著家中愛犬參與。活動一開始，陳柏惟忙著逗狗、和支持者開心合照，一位來自沙鹿的年輕女志工，發表參與感言時提及自己立委選舉時投陳柏惟一票，當時不敢指望他當選，因為「幾十年來，這不是一個能翻轉的選區」，陳柏惟當選後，設了五個地方服務處，卻遭對手指控沒有服務，她講到激動大喊，其他支持者連忙拍手鼓勵，隨後接下麥克風的陳柏惟，不捨落淚。

▲ 陳柏惟「挺 Q 志工隊」成立，他開心的在活動會場旁逗狗。（圖／記者顏幸如攝影， 2021.10.02 ）

陳柏惟說：「不少支持者反映，他們的抹黑，你都不必澄清嗎？我原本想，身為立法委員，政治髒水由自己來喝就好，但最近一星期，每天都有幾十個政治人物攻擊我，面對這些強勢的謊言，團隊說要澄清，但我根本不知道從哪裡澄清起！國民黨現任的主席（指江啟臣）持續在我的選區抹黑我，用這種全黨攻擊一人、全家打一人的方式，糟蹋我們的選區。」

陳柏惟說，支持者受不了，決定站出來成立志工隊，他希望挺 Q 志工隊協助消毒、宣傳、反動員三項工作，不要讓台灣的政治倒退嚕。