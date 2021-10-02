「分離式冷氣」大勝窗型？兩派人馬戰出優缺點：CP值很高
儘管暑假已經結束，氣溫仍是一天比一天高，不少人敵不過室外高溫，只好紛紛躲在室內吹冷氣，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『分離式的冷氣』是不是大勝窗型？」沒想到卻引起兩派人馬戰出優缺點，直言「其實CP值很高」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 14:40:39
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「裝了分離式冷氣才發現窗型冷氣真的很爛？」的文章表示，「我是沒錢買房只能租房的小資族，本來想說，房租便宜就好，但沒想到房東給的冷氣是舊型窗型冷氣，又不冷、又吵、又耗電，超雷的」，原PO最後也說「結果房東協商，裝分離式冷氣，今天裝完之後，發現省電、安靜、冷房能力又好」，這也讓他疑惑「是不是裝了分離式冷氣之後，才發現大勝窗型冷氣？有八卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「窗型涼的快」、「窗型冷氣CP值高，只是機動性低」、「分離式比較容易發臭，也比較容易滴水」、「窗型較吵、較挑位置的缺點，故障低、省施工」，但也有網友表示「窗型的構造、體積和安裝位置先天受限」、「差超多！窗型真是不好」、「窗型還要買對出風口位置，分離式安裝位置比較多，吹起來有效率」、「窗型根本就像蒸氣火車啊，上個時代的產物」、「窗型真的吵」、「窗型變頻沒分離變頻省電」。
但大多數的人都指出「新型、舊型」才重要，「現在新型的窗型也是安靜、便宜、省電」、「是新舊冷氣的問題，窗型分離都好」、「新的窗型蠻猛的耶，因為家裡沒地方再擺分離機了，吹起來其實蠻安靜也舒服的」。（編輯：王柏文）