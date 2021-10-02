女賣iPhone 12備註「3字」！內行抖出含義：高機率有雷
蘋果上月中旬推出全新iPhone 13系列新機，吸引不少果粉更換，而有不少人也要脫手上代iPhone，加減補貼換新機的預算，因此都會在臉書買賣社團發照轉售。不過，近日在買賣社團中，不少女生賣二手iPhone 12時，都會備註「女用機」三字，讓人好奇用意，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 15:46:03
一名網友在臉書社團「iPhone&iPad蘋果買賣場」貼文指出「賣 iPhone 11 Pro 256G，原味女用機進全新，原廠配件無刮傷，意者私」；也有網友表示「iPhone 12 64G女用機，機況良好，可以小刀，意者私訊」並且都有附上實體機的照片。
貼文一出，網友紛紛回應「女用機真的先Pass」、「不要再用女用機來製造很像很愛惜的假象好嗎？」、「不太能理解強調使用者性別的販售生態，建議讀些性別學」、「女用機是有比較高級嗎＝＝會這樣強調就是想提高人家會買的意願，機子高機率有雷過」、「女用機已經不流行了....現在真的完全無效提高購買意願」。
另外，也有男網友分享經驗「我身邊很多女用機都螢幕碎裂，我自己的每天擦拭，消毒」、「我老婆12到目前為止銀幕貼破五張，殼破兩個，女用機概況提供參考」、「我老婆也是，這絕對是女用機的通病，螢幕貼我幫他換到懶得換」、「我女兒跟老婆的，玻璃貼破掉已經換四張，我的一張都還好好的，所以女用有比較香嗎？」、「保護不保護手機無關男女，只是個人問題，但就別打上女用機來顯現好像比較高級」。（編輯：張嘉哲）