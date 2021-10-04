震盪逾200點！台股早盤開高後翻黑跌逾百點、失守16500點

美股10月1日收紅， 其中道瓊工業指數終場上漲482.54點，漲1.43%，收在34326.46點；標普500指數上漲49.5點，漲幅1.15%，收在4357.04點；那斯達克指數上漲118.12點，漲0.82%，收在14566.7點；費城半導體指數上漲3.088點，漲幅0.09%，收在3261.182點。受到美股上漲激勵，台股今日開盤上漲29.63點，加權股價指數以16600.52點開出，蘋概三天王台積電以574元平盤開出、大立光以2155元開出，上漲20元，鴻海則以 104.5元開出，上漲1.5元，台股漲幅也擴大逾百點，一度觸及16680.29點，上漲109.4點。不過，隨後賣壓也湧現，台股也隨後翻黑，更失守16500點，一度下探16407.60點，下跌163.29點，目前仍下跌逾百點。在類股表現部分，目前電子的半導體、通信網路、電子零組件、電腦周邊設備都跌，而傳產的航運股更跌超過5%，鋼鐵也跌逾1%，不過，觀光、汽車、化工及玻璃陶瓷、油電燃氣類股則是逆勢走揚。至於東元電機宣布法人董事改派代表人，原東和國際投資代表人黃茂雄，改派森業營造董事長黃呈琮為代表人，自10月1日起生效，這也代表黃茂雄不續任東元董事，東元早盤股價開高，以30.65元、上漲近1%開出，目前則是下跌0.16%，股價來到30.3元