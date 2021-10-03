超商年輕店員動作太慢？前輩狠嗆「過太爽」：都王子公主
對於繁忙的現代人而言，超商已經成為不可缺少的去處，吃飯、繳費都要依靠它。但就有曾做過超商的網友質疑「現在的超商員工動作太慢，日子過太爽」，抱怨內容曝光也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 17:07:17
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「我以前在超商店員每天跟打仗一樣，吃飯時間也只有10分鐘。但我真的要抱怨現在某些店員在扯幾點的？結帳結這種速度的？後面那麼多人排隊，是日子過太爽？冷氣吹太爽是不是啊？」
原PO也不禁疑惑「現在這一代到底怎麼了？客人一出現馬上正面回應那是基本禮貌，而不是還在慢慢來？以前店員都菁英？現在店員都王子、公主？今天當了這個職務就把你該有的態度、服務拿出來」。
抱怨內容曝光，有部分網友贊同「老實說現在的小孩真的很難教每個都玻璃心自以為是，不能講不能唸不然就是擺臭臉真的很累人」、「現在的年輕人講一句他就認為你在挑釁他」、「還遇過排3、4個人了，結果店員也是跟別人邊結帳邊聊天」。
但多數人則不認同，並提出論點反駁「當店員重要的準確不要出錯吧」、「台灣一堆這種老兵心態的人」、「你們以前的便利商店只要結帳，現在的便利商店什麼都要會」、「現在超商要做的東西一堆，取貨、寄貨、連預約五倍券都要幫忙，有點同理心吧」、「便利超商的問題是業務越來越多，以前我也幹過超商員工不過不用煮咖啡收包裹」。（編輯：潘毅）