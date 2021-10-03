台灣魚罐頭霸主是誰？全場指「3款」沒對手：配泡麵無敵
罐頭具一開即食且能久放的特點，其口感美味又百搭，不管是加入清粥或泡麵等都相當適合。對此，就有一名網友表示在眾多魚罐頭中，最喜愛紅燒鰻魚口味，讓他好奇詢問「台灣罐頭魚的霸主是紅燒鰻魚嗎？」而引來許多老饕曝光心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 18:48:49｜2021-10-03 19:24:08
原PO於PTT八卦板上發文，表示魚罐頭種類十分多，包括鮪魚、鯖魚、虱目魚等等，但他坦言自身最喜愛紅燒鰻魚，「好吃好下飯，請問紅燒鰻魚是不是台灣罐頭魚的霸主？」
問題曝光後，隨即引來不少網友贊同留言，「紅燒鰻屌打各路魚罐頭啦」、「海底雞、紅燒鰻、茄汁鯖魚，三本柱啦」、「單吃得很讚是這個，丟進去煮麵的話就茄汁鯖魚」、「這個好吃」、「配泡麵手打麵海鮮那款吃很讚」。
但其中最多人推薦「茄汁鯖魚」，直言「茄汁鯖魚煮麵讚，麵條要粗一點的」、「茄汁鯖魚，紅色那罐」、「茄汁鯖魚+1」、「茄汁鯖魚比較好吃」、「茄汁鯖魚配醃酸黃瓜可以當開胃餐直接吃」、「不懂茄汁鯖魚美味的人，可以下去了」。
另外有老饕提及「鮪魚罐頭」，直呼「鮪魚比較好吃」、「當然是鮪魚罐頭」、「鮪魚罐頭吧」；除了上述3款，鄉民們亦分享其他口味，「有一款紅燒鮭魚骨，很下酒」、「味噌虱目魚吃過後覺得茄汁還好」。（編輯：陳雅雲）