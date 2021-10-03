18年前爽中6千萬！她仍住福利住宅 曝「這件事」更美好
不少人會買張刮刮樂或彩券試試手氣，希望能藉此實現一夜致富的夢想，也可以徹底改變人生。不過，英國就有位女子曾中了170萬英鎊的大獎，18年以來卻都住在政府提供的社會住宅，且每天到學校廚房上班，只因為中獎2周後，一件大事更讓她樂壞了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 20:50:00
根據英國《鏡報》報導，英國一名51歲的女子艾姆森（Trish Emson）在2003年10月贏得樂透頭彩，獲得170萬英鎊（約新台幣6394萬元）的巨額獎金，結果18年過去了，她和老公卻沒有過上奢華的生活，反而一直住在政府提供的社會住宅，且每天到學校做菜給孩子們吃。
艾姆森表示，自己只用獎金幫家人換了新車，方便他們在兩個城市間來回，也會帶著媽媽四處旅行。除此之外，沒有太多奢華的享受，她認為「富有不會讓你變得更時髦或更好，我不喜歡炫耀，看我的樣子你不會認為我是個富翁，要我打扮我也會覺得很假」。
艾姆森透露，中樂透並不是人生最幸運的事，因為她一直想要有個孩子，還嘗試做了5年半的試管嬰兒，沒想到在中獎2周後，她終於懷孕了，之後也順利生下兒子班傑明，這讓她開心直呼「我一直想要的就是要孩子，甚至可以為了懷孕，而退還所有的獎金」。
雖然艾姆森得到巨額獎金，但對於兒子的教育是採取樸實教育，從不給零用錢，也鼓勵孩子自己努力賺錢，甚至連學校都是讀普通學校。想不到如此低調的生活，竟遭到其他同學質疑，還有人真的去Google搜尋，確認艾姆森是否真的中過樂透頭彩。（編輯：許智超）