泡麵界隱藏一哥？老饕挖出「這2碗」淚憶：一吃秒成焦點
泡麵市場競爭激烈，近年來品牌五花八門，口味也越來越多樣，但隨著時代更迭，不少經典商品紛紛走入歷史，讓死忠的消費者們十分不捨。對此，就有一名網友找到老牌泡麵「阿Q桶麵」早已停賣的2種口味，而引來許多老饕淚喊「一吃馬上成全場焦點」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 20:43:02
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張照片，只見畫面中為老牌泡麵「阿Q桶麵」所推出的兩種口味，分別是原味臭臭鍋和臭臭鍋泡菜鍋。但事實上，這兩款口味早已停賣，讓原PO好奇詢問「有廢友吃過這款泡麵的嗎？」
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「以前上課一定吃的一款泡麵，那味道真的讚」、「我都吃泡菜鍋」、「很臭，但是好吃」、「買不到了 」、「國小六年級買過，非常之臭」、「超好吃啊。 超想念可是停賣了」、「前幾天才剛跟老公討論這懷舊泡麵，我最懷念阿Q臭臭鍋，希望可以再出」。
甚至有許多人分享搞笑經歷，直言「以前去補習班泡 ， 打開被趕出去教室」、「國中有人吃，整個教室都是臭味」、「泡菜啊，在公司餐廳一沖下去馬上全場焦點」、「我偷吃我爸的，但還是被發現，因為味道揮散不去，臭到我媽以為我吃了什麼」。（編輯：陳雅雲）