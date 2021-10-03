女對發票中5碼「嗨翻爽領4千」！結局狂捶心肝：有夢最美
當統一發票開獎後，許多人都會立即拿出累積已久的發票，希望自己能成為中獎的幸運兒。不過，就有女網友對發票時中了後5碼，以為可以領到4000元獎金，但結局卻讓她心碎直喊「一毛都沒有！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 21:55:11
原PO於臉書社團《爆怨公社》上貼出一張110年5、6月的發票照片，只見上頭號碼為「74785202」，而後5碼正好與當期特獎號碼「37385202」相同，正當她以為中得了四獎4000元，但她下秒卻無奈直喊「明明就所有數字都中，為什麼一毛錢都沒有，我難過啊」。
事實上，統一發票的特別獎和特獎，必須8位數號碼全中才能獲得獎金。而該貼文也引來不少網友留言，「二三四五六獎都是看頭獎的，特別跟特獎是另外獨立的」、「8個號碼不在一列就是0」、「面對現實好嗎」、「有夢最美」。
甚至還有過來人安慰，「我還中過特獎後面7個數字，一毛也沒有」、「我也有一張中五個號碼的，你不孤單」、「沒事啦！我曾經中特別獎7碼結果一塊都沒有，中前七碼....捶心肝」、「還好啦！我有過倒數第二個數字只差一號，其他全部一模一樣」、「我曾經差一號特獎更想哭」。（編輯：陳雅雲）