回家驚見iPhone13！他喊「謝謝老婆」 下一句爆共鳴笑翻
蘋果手機iPhone年年推出新款，每次的更動都讓果粉相當興奮，而這次iPhone 13系列新機依舊銷售量驚人，不少粉絲也已經到手開箱了。今（3）日就有網友分享，他下班回到家後，看到桌上的iPhone 13，感動地說「謝謝老婆的禮物」，沒想到下一句卻讓網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 22:21:05
原PO在《爆廢公社公開版》表示，他辛苦下班回家後，看到桌上躺著最新款的「iPhone 13」，疲憊感瞬間消失，忍不住說「謝謝老婆的禮物」，讓人以為是老婆買禮物給他，沒想到下一句卻是「我終於能用她的i8了…」，令人看了哭笑不得。
貼文曝光後，竟吸引1.7萬名網友按讚，紛紛留言安慰，「好好愛惜，老婆真的用心良苦」、「從感動瞬間化為同情」、「沒關係，2年後，就可拿到13了」、「加油等 i14出來，你就可以用 i13」、「i8算什麼，i6依然繼續奮鬥中…」、「好感人，我還在用i7」、「哈哈懂得進退非常好」、「再過個兩年你就可以用 i13了」。
此外，也有不少人標記另一半，並笑說「男友，我是11，對你不錯了吧！」、「我換i12 Pro Max時候，男友也終於升級拿我的iX了」、「等我換15，你就可以用我的12了」、「所以我12、老公7是合理的喔」、「哈哈哈哈我老公也是撿我的，從5s到8，然後現在在等13到貨，撿我的11pro max」。（編輯：許智超）