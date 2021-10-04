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打開LINE「改變用法」！女實測爽炸　用戶認了：早就發現

▲科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，目前台灣最多人使用的就是LINE。（圖/取自Pixabay圖庫)
▲科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，目前台灣最多人使用的就是LINE。（圖/取自Pixabay圖庫)

編輯中心/綜合報導

2021-10-04 08:04:37

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友討論「真的要改變LINE的用法」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「因為工作都在電腦前，下班也幾乎在電腦前，只要有Line通知都會秒回，但我發現滿多人的習慣是有空才回，於是我把通知通通關掉，不論是朋友、家人、有好感的對象，都是有空才回，發現工作做事時變專心了，而且追劇、運動也不太容易被打斷，好像有種從訊息焦慮中解脫的感覺，大家也會有空才回訊息嗎？」

▲LINE（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲網友分享自己改變LINE的用法之後，發現空出的時間非常多，也能比較專注。（示意圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「早就發現了...真的不要被訊息綁架」、「有空才回，有急事要找的就會直接打過來」、「本來就應該這樣用...有急事就打電話啊」、「別被LINE綁架了」、「我也懶得回訊息，我直接把通知關掉，外面的紅點都關掉」、「我都是重要的才開通知，其他都是看到才回，朋友都是真的急就打電話」。

也有不少用戶分享「我都固定晚上十一點到一點才好好回訊息，其他時間就有空才回」、「現在開始也這樣了，之前一直有點訊息焦慮，決定放過自己」、「以前也是都秒讀秒回，後來發現一堆人根本沒這樣，累的都是自己」、「我也是最近開始關通知，真的比較有效率」。（編輯：張嘉哲）

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