打開LINE「改變用法」！女實測爽炸 用戶認了：早就發現
科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友討論「真的要改變LINE的用法」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 08:04:37
原PO在PTT貼文指出「因為工作都在電腦前，下班也幾乎在電腦前，只要有Line通知都會秒回，但我發現滿多人的習慣是有空才回，於是我把通知通通關掉，不論是朋友、家人、有好感的對象，都是有空才回，發現工作做事時變專心了，而且追劇、運動也不太容易被打斷，好像有種從訊息焦慮中解脫的感覺，大家也會有空才回訊息嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「早就發現了...真的不要被訊息綁架」、「有空才回，有急事要找的就會直接打過來」、「本來就應該這樣用...有急事就打電話啊」、「別被LINE綁架了」、「我也懶得回訊息，我直接把通知關掉，外面的紅點都關掉」、「我都是重要的才開通知，其他都是看到才回，朋友都是真的急就打電話」。
也有不少用戶分享「我都固定晚上十一點到一點才好好回訊息，其他時間就有空才回」、「現在開始也這樣了，之前一直有點訊息焦慮，決定放過自己」、「以前也是都秒讀秒回，後來發現一堆人根本沒這樣，累的都是自己」、「我也是最近開始關通知，真的比較有效率」。（編輯：張嘉哲）