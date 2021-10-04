飯店門打開驚見「1台」！真實用途曝 網秒跪：這下慘了
許多人出遊時，為了能放心好好休息，都會挑選一間舒適、乾淨的飯店，也會比較各飯店服務有何差別來選擇。而近日，就有網友分享自己入住飯店時叫了客房服務，結果房門一打開卻看到一台奇怪的機器，其真實用途曝光後，也讓她相當興奮，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 08:52:58｜2021-10-04 08:53:40
原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「來入住台南某街飯店，結果她的客房服務竟然是這個小可愛！」只見原PO打開房門後，映入眼簾的並不是飯店人員，而是一台圓筒狀的機器人，上頭還有螢幕寫著「您的物品已送達」並且有「開門」的按鈕。
原PO按下「開門」之後，機器人腹部突然打開，有她叫的冰桶放在裡面，隨後取物完成後按下「已取物，關門」機器人接著就按照路線返回，讓原PO也不禁直呼「現在飯店也這麼智能了？這種AI產品真的是覺得好可愛啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「還真的沒看過這種的....」、「這不能普及啊...不然飯店人員都要失業了」、「這下慘了，飯店人員工作幫QQ」、「真的好可愛喔XD好高級」、「未來客房服務人員失業中」、「智能移動客服人員....科技真的太強大＝＝」、「目前比較高級的酒店飯店才有啦，以後應該會很夯」。
事實上，這種機器正是所謂的AI機器人，近幾年因為受到疫情影響，國內不少旅宿業者也都紛紛引進使用，有的不僅可以幫助旅客Check in，減少人員接觸，還能送餐、客房服務等等，可謂是未來旅宿業趨勢，相當便利。（編輯：張嘉哲）