「12星座」一週運勢出爐！這一位正財運爆棚　工作也順利

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最近你的戀愛能量非常強大，可以吸引幽默、風趣、活潑的對象。對方可能是一個愛運動的人、喜歡戶外活動、喜歡美食和音樂、戲劇的人。你們彼此可以因為興趣愛好而成為好朋友。如果你們雙方都是單身的，可以積極約會，把握戀愛時刻。入秋之後，你感覺到自己的人際關係互動的能量越來越好，會收到很多朋友的邀約、邀請。最近對各種投資都感覺到非常有興趣。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
金牛座（10/04~10/10 包含上升星座）
最近你的戀愛能量非常好，這是一個改變戀愛條件的時候，過去看不上眼的對象，現在反而覺得對方很優秀，你願意給不同年齡、不同職業的對像一個機會，因為你慢慢懂得從不同的層面去欣賞、認識一個人，而不是只從對方的外表和年齡去認識對方。進入秋天之後，你應該也發覺自己的食量和胃口變得越來越大了。最近有一點變胖的感覺，請你要多運動，少吃垃圾食物，才可以維持健康和身材。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
雙子座（10/04~10/10 包含上升星座）
在水星逆行的尾聲，請你要注意自己的言語和跟別人的溝通方式。因為最近容易因為你的說話方式得罪人，也有可能因為你在網路上的留言，或是引用了未經授權的圖文照片、電影片段或是影音內容而有侵權的麻煩。總之，關於智慧財產權的使用，你還是要謹慎一點。最近可能會感覺到肌肉肩頸的疲倦、疲勞。建議你可以用按摩的方式紓壓。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
巨蟹座（10/04~10/10 包含上升星座）
你最近的感情運勢非常好，是一個新歡、舊愛都對你留下深刻印象的時候。如果是單身的朋友，可以把握這一波戀愛能量，為自己找尋到未來的終生伴侶。因為你最近想成家的念頭是非常強烈的，看著身邊的同學、朋友都已經結婚了，你深深覺得自己也應該進入婚姻，展開新的人生。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
獅子座（10/04~10/10 包含上升星座）
你最近的能量是屬於家庭運。你花在家庭、跟父母相處，和子女互動的時間會越來越多。你把重心從事業轉移到家庭，你樂於這樣的轉變，因為你覺得親情的凝聚是你生命力量、奮鬥力量的來源。有可能會想安排全家人的旅行，或是規畫家族的聚餐，這樣都是非常棒的活動。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
處女座（10/04~10/10 包含上升星座）
你最近有一波財運機會，這種財運是屬於工作的正財，越努力、財富就會越多，不怕辛苦，就可以贏得桂冠。在工作走好運的時候，你也想著換換新的工作跑道，如果有更吸引你的工作職缺釋出，你是願意嘗試的。你從一個保守、低調的人，隨著運勢的驅動，變得在賺錢求財方面，大膽而積極。不過你的愛情運，卻是考驗比較多，特別是來自於舊愛的矛盾與糾纏。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
天秤座（10/04~10/10 包含上升星座）
首先要跟你說一聲，生日快樂，在過生日的這一個月，你的能量是最強大的，在好運的機會中，心想事成的可能性是最高的。這個月你應該積極、主動、樂觀、讓生命的感覺動起來，你會發現自己可以主宰生命的發展。這種當生命主人的感覺，讓你排除了徬徨與猶豫不定的感覺。最近的感情運勢有開花結果的機會，值得把握良機。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
天蠍座（10/04~10/10 包含上升星座）
最近你會把生活的重心轉移到你的內心世界，關注更多心靈、靈魂、哲學、宗教和人生意義的事情。你覺得心靈世界是你最珍貴、最有能量的園地，當你的內心世界充滿平靜的時刻，你做任何事情都可以無往不利。同時你也會藉由紓壓、靜坐、練習瑜珈、氣功來讓你的身體放鬆，達到身心平衡的狀態。一個強大的內心世界，讓你成為家庭、婚姻、事業中的頂樑柱。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
射手座（10/04~10/10 包含上升星座）
你最近的工作運勢是非常好的，有源源不決的工作機會，也輕鬆實現公司為你設定的工作目標。當工作處在順風順水的順境裡，你更應該積極面對各種挑戰，由於有貴人的支持，很多難題都可以水到渠成、輕鬆化解。最近有可能會有搬家、搬辦公室、重新裝潢住宅、或是為辦公室、居家添購新家具。另外想要買車、換車的朋友，會把這樣的願望，放在第四季實現夢想。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
魔羯座（10/04~10/10 包含上升星座）
你最近的運勢處在上升階段，特別是準備考試、等待放榜、即將面對求職面試的朋友，你的機會是非常多的。你要把握每一個關鍵時刻，因為今年是夢想實現的完美時刻，只要你不怕困難、積極面對每一次挑戰，那麼你因為戰勝困難獲得榮耀、與報酬的機會是非常強烈的。你的感情運勢，最近是收到歡迎的，你會收到很多邀約、邀請和聚會的通知。建議你可以出席活動，廣結善緣。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
水瓶座（10/04~10/10 包含上升星座）
最近會因為金錢、財富和債務、借貸的事情感覺到煩惱與壓力。如果有欠債的朋友，建議你積極處理你的債務狀況，不要藉新還舊，這樣只會讓你的負擔壓力更大而已。處理債務問題，最重要的就是開源節流，增加財富的收入機會，最好可以養成記帳的習慣，對每一筆消費負責，這樣或許很快能從債務壓力中重新再站起來。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。
雙魚座（10/04~10/10 包含上升星座）
你最近是走桃花運的時刻，你的戀愛運、姻緣運、婚姻運，都處在非常有能量的時刻。如果已經有穩定的交往對象，建議你們可以在這個秋天安排雙方父母的見面。因為你們即將收穫戀愛與婚姻開花結果的能量，甚至可以有懷孕的奇蹟發生。當感情順利的時候，其實是一種即將轉運的預兆，可以啟動你所有的運勢，因此你一定要好好保握、並珍惜戀愛緣分。特別提醒，10月6日（星期三）是農曆九月初一，這一段時間剛好是第三波水星逆行的時候，所有星座朋友請注意健康，如果心情容易煩惱的，也可以在這一天向南斗星君求好運。（編輯：郭佩蓉）
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