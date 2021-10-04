老婆訂2萬月子餐！男嫌太貴「偷偷退訂」省錢 眾全怒了
女性生產完後，都需要好好的休養，因此月子中心、月子餐也相當受到歡迎。不過就有位人夫偷偷退訂老婆買的2萬月子餐，原因曝光也掀起眾多網友的怒火。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 11:27:04
一位人夫在臉書《靠北老公2.0》上訴苦，「我發現老婆坐月子期間，瞞著我訂了月子餐，看到每天有人把月子餐送到家門口才發現，而且一天還送4頓飯，生完孩子之後確實身體虛弱，但是怎麼能一天吃四頓飯？我就跑去問送餐的人，才得知一個月要價2萬，我立刻退掉餐點，拿回1萬元，打算自己做飯給她吃」。
然而老婆得知月子餐被退訂後，氣憤大罵老公「你做飯會讓我吃了想吐」，但原PO也不甘示弱回擊「難道真的把自己當做要人伺候的大小姐嗎？結婚之前妳是很體貼的女生，沒有想到生完孩子就這麼奢侈」。
貼文曝光後立刻引爆輿論，眾多網友痛批「懷胎10個月終於可以好好休息，還不準人家吃好一點補身體，你老婆嫁給你有夠衰」、「月子餐兩萬真的還好，自己煮不見得比較便宜好嗎」、「當你老婆真是衰到爆，2萬元月子餐已經是便宜了，況且你又不是專業級人員，月子期間的食物很重要，若是月子沒做好受苦的人是她又不是你」、「我娘家自己備食材就三萬多了，格局真的很小耶」。（編輯：潘毅）