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龍龍老K戰火持續燒！網挖博恩「1招自保」狂讚：真的超猛

▲龍龍老K爭議持續在網路上延燒，就有網友指出博恩在該事件中「1招自保」十分厲害，而引起眾人討論。（圖／翻攝這是老Ｋ That's Old Kay臉書、薩泰爾娛樂YouTube、龍龍IG）
▲龍龍老K爭議持續在網路上延燒，就有網友指出博恩在該事件中「1招自保」十分厲害，而引起眾人討論。（圖／翻攝這是老Ｋ That's Old Kay臉書、薩泰爾娛樂YouTube、龍龍IG）

編輯中心/綜合報導

2021-10-04 16:51:47

脫口秀演員龍龍日前控訴遭「炎上BURN」班底老K言語霸凌，事後薩泰爾公司老闆博恩也拍片解釋來龍去脈，宣布「老K即日起無限期留職停薪」，老K也於2日首度回應，但堅持不向龍龍道歉，甚至狠酸她「是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤」。該事件在網路上討論持續延燒，不過就有網友分享，博恩在該起事件中的「自保舉動」十分厲害，而掀起討論。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示博恩在事件爆後，立馬將薩泰爾娛樂與龍龍經紀公司交涉的對話紀錄做好整理，「然後拍攝成影片，搭配資料一致對外說明，雖然第一天風向強到快被打趴了，但是這個舉動很大程度的保護了自己」。

原PO分析，對方透過專訪而有了群眾聲量，但博恩選擇透過「保留對話紀錄、事件時間序、堅持聯合聲明必須用印 、寄存證信函」等方式處理，直喊「假如博恩方沒有保留上述自保手段，是不是第一天博恩就被群眾風向罵翻了？」

▲針對龍龍指控遭到老K霸凌一事，博恩今天出面解釋，影片中落淚喊話老K「為什麼就是不肯道歉」。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲針對龍龍指控遭到老K霸凌一事，博恩也拍攝影片出面解釋。（圖/薩泰爾娛樂YT）
貼文曝光後，隨即引來不少網友認同直呼，「還好不是打電話，是訊息」、「簡訊、line對話留著真的是出社會基本的能力」、「沒想過自己會這麼說，但完全支持博恩，這麼坦的老闆很少見，辛苦了」、「職場上同事間mail都cc相關人員跟boss不是沒道理」、「博恩這招真的猛，沒這手大概直接爆炸了」。（編輯：陳雅雲）

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