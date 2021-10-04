龍龍老K戰火持續燒！網挖博恩「1招自保」狂讚：真的超猛
脫口秀演員龍龍日前控訴遭「炎上BURN」班底老K言語霸凌，事後薩泰爾公司老闆博恩也拍片解釋來龍去脈，宣布「老K即日起無限期留職停薪」，老K也於2日首度回應，但堅持不向龍龍道歉，甚至狠酸她「是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤」。該事件在網路上討論持續延燒，不過就有網友分享，博恩在該起事件中的「自保舉動」十分厲害，而掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 16:51:47
原PO於PTT八卦板上發文，表示博恩在事件爆後，立馬將薩泰爾娛樂與龍龍經紀公司交涉的對話紀錄做好整理，「然後拍攝成影片，搭配資料一致對外說明，雖然第一天風向強到快被打趴了，但是這個舉動很大程度的保護了自己」。
原PO分析，對方透過專訪而有了群眾聲量，但博恩選擇透過「保留對話紀錄、事件時間序、堅持聯合聲明必須用印 、寄存證信函」等方式處理，直喊「假如博恩方沒有保留上述自保手段，是不是第一天博恩就被群眾風向罵翻了？」
貼文曝光後，隨即引來不少網友認同直呼，「還好不是打電話，是訊息」、「簡訊、line對話留著真的是出社會基本的能力」、「沒想過自己會這麼說，但完全支持博恩，這麼坦的老闆很少見，辛苦了」、「職場上同事間mail都cc相關人員跟boss不是沒道理」、「博恩這招真的猛，沒這手大概直接爆炸了」。（編輯：陳雅雲）