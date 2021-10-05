房市／台南蛋黃區預售屋成交價揭露站上4字頭

實價登錄2.0納入預售屋，簽約後30天就得申報交易資訊，較舊制縮短1至2年時間，資訊更為即時；而根據今年1月至9月中的實登資料，台南市精華地段東區已有預售屋成交單價站上4字頭，且有27%的成交案件單價都逾3字頭。在地房仲指出，兩地段帶動東區整體行情看漲，包括南紡及平實營區一帶、四期重劃區及南台南副都心一帶。
財經中心/綜合報導
2021-10-05 18:30:00
實價登錄新制7月1日上路，台南市地政局統計至9月15日，75天內新增揭露2200筆預售屋成交案件資訊，包括7月份買賣簽約並完成申報的案件，以及今年6月底前買賣簽約完成並補申報的案件。進一步查詢實價登錄，今年以來，東區預售屋扣除1樓物件後，成交單價介於20.8至40.3萬之間，且有27%的案件單價都逾3字頭。
信義房屋東門店店長許靖偉分析，東區「南紡及平實營區一帶」，以及「四期重劃區及南台南副都心」新建案行情看漲，應是讓東區預售屋成交價站上4字頭的關鍵。南紡及平實營區除有建設題材，且位處市中心，各項生活機能優異，近年土地取得成本不斷攀升，連帶拉抬房價；四期重劃區本身也有知名學區，並鄰近新興發展中的南台南副都心重劃區。
許靖偉指出，東區的買方以自住剛性需求為主，看好當地的機能、學區、保值性，而願意埋單相對其他區域較高的房價。
但許靖偉也提到，近期央行端出新政策，六都與新竹縣市自然人第二戶房屋貸款不得有寬限期，對於東區換屋族是否有衝擊，需要進一步關注。他進一步說明，首購族名下沒有房貸，不受新政策影響，再加上考量經濟負擔，總價800至1200萬的2至3房大樓，或是中古透天，將繼續穩坐市場主力產品，但對換屋族而言，若想較輕鬆換屋，總價1500至2000萬會是較好的選擇。