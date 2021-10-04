女逛好市多「突遭2路人搭訕」！真相客全遇過：結帳常見
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠且商品多樣，吸引不少顧客前往消費。不過，就有一名女網友指出，某天逛好市多時意外遇到2名路人搭訕，當真相曝光後，隨即引來許多客人秒懂直喊「結帳區最常見！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 19:11:48
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己逛好市多時，將許多同樣包裝的零食放進購物車，然而便有兩位阿姨向她搭訕，詢問她「這很好吃嗎？妳怎麼買這麼多？」這種情況讓原PO好奇詢問「大家也是買東西的時候，會偷偷張望一下別人買了什麼東西嗎？」
貼文曝光後，就引來不少客人紛紛留言，「我都會看，笑他們買到地雷」、「從還沒進場就開始觀察出來的人買什麼啊！一定要的」、「愛偷窺的鄉民+1，進場時就會偷看出場的推車裝了哪些東西」、「都會看一下 ，很多人推車裡有拿的，通常會是當天有折扣優惠的」。
甚至還有過來人透露常常在結帳區互相交流，「會欸，我結帳的時候都會看一下XD」、「會哦..有時候都會想問問在哪裡拿的」、「會啊～也曾經被問為什麼在costco買花，大家都在結帳區互相交流一下」、「會欸，有時候會想『原來好市多有賣這個喔！』常常都是人太多所以拿了需要的就去結帳沒在逛」、「我也會趁結帳時瞄一下 」。
不過仍有網友搖頭直呼，「我不會，但如果別人的車裡，出現我要的目標物，我會第一時間發現，知道賣場有貨，只是不知放在那個角落，我沒找到而已」、「老實說不會，都拿自己需要的」、「不會ㄟ，我從來不會去看人家推車買什麼，我反而不喜歡別人看我推車東西，我覺得很沒禮貌」。（編輯：陳雅雲）