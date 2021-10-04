魷魚「這部位」能吃？她加醬油秒變高級 婆媽愣：丟了欸
「魷魚」在台灣時常拿來被做成許多料理，豐富多樣的口感也讓台灣人非常喜愛。近日，就有網友分享，魷魚「這部位」其實是可以吃的，甚至跟醬油放在一起調更讚，貼文讓不少婆媽相當震驚，也驚呼「我都丟垃圾桶了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 21:20:46
原PO在《廚藝公社》表示，之前看到其他網友詢問「魷魚這塊內臟是否可以吃？」她解釋，這塊內臟其實是「魷魚肝」，是可以可以食用的，接著也提到，以前在日本超市買魷魚肝，店家都會一併處理好跟魷魚放一起。
原PO透露，魷魚肝的吃法很多，在餐廳可以看到做成切片直接生食，也可以當海鮮粥的調味，自己則是喜歡將魷魚肝烤熟後，跟醬油放在一起調成「肝醬油」，沾海鮮來吃，但因魷魚肝味道太特別，有些人可能無法接受，因此多數人會把它丟掉，而在台灣較少機會可以買到，有機會不妨嚐鮮看看。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「哇…完全不知道欸」、「下次試試看，以前覺得不能吃就丟了」、「原來是肝，覺得很臭很腥丟了」、「可以吃，前提是要夠新鮮，如果是冷凍退冰的，就放棄吧」、「原來是肝喔…我都直接丟垃圾桶」。此外，也有老饕分享「很多年前我婆婆家都會炒魷魚，把魷魚肝弄碎ㄧ起炒，吃了覺得還蠻不錯的」、「切一小塊，熬製粥品，量不要太大，滿屋子濃郁」。（編輯：許智超）