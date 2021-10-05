藍牙耳機方便幹嘛堅持不用？眾揭「3真實理由」：真的傷
藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件，不過，近日就有網友討論「大家還有人在用有線耳機的嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 07:16:03
原PO在「Dcard」貼文指出「自從藍牙耳機開始流行之後，基本上我在路上很少看到還有人在用有線耳機，包括我高中的時候，基本上都是用藍牙耳機的人，請問現在還有人在用有線耳機嗎？我知道不用在乎別人的眼光，但現在我也變成不敢帶有線耳機出門的人了」。
貼文一出，網友紛紛回應「我的有線耳機還沒壞，所以就繼續用，為什麼使用一件產品還需要在意別人眼光，我不太懂」、「有啊...我就很容易忘東忘西，不然應該會像一些人，整天在找自己的另一耳在哪或是耳機盒在哪…」、「買過一次，掉了一耳...荷包真的傷」、「沒壞還能用啊....幹嘛硬要跟風買」、「藍牙耳機常常耳型不符，痛到想哭」、「我就是用有線耳機，因為我的耳朵根本無法放進AirPods」。
另外，也有不少使用有線耳機的人透露「要音效好的話，有線一定是優於藍芽的」、「有線低延遲、音質好當然是選有線的阿」、「之前朋友推某大牌的有線耳機，真的很好用，而且不見得比無線的便宜喔」、「無線耳機也不見得比較貴，高檔的有線耳機有的都比無線貴很多，音質也更好」。（編輯：張嘉哲