還沒看過《魷魚遊戲》？3分鐘懶人包瘋傳 1440萬人全跪
上月中旬剛上映的韓劇《魷魚遊戲》，才剛播出沒多久，在海內外都引發討論，其中，劇中角色可以透過一位特務給的名片，播打上頭電話表明自己想要參與遊戲，就有可能獲得高額獎金。而近日，韓國Youtuber「소맥거핀」就在頻道上傳一段手繪影片，用三分鐘懶人包的手法，帶大家一次看完《魷魚遊戲》，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 08:00:01｜2021-10-05 09:19:38
「소맥거핀」將《魷魚遊戲》9集的劇情，手繪動畫縮為3分鐘，搭配可愛的動畫以及音樂，神還原故事經過，包括一開始男主角與媽媽爭吵、賭馬贏錢後又被偷錢、遭到討債集團討債之後神情落寞。
遊戲部分則是包含一開始邀請男主角遊戲的孔劉，在地鐵站打畫片扇巴掌的畫面，隨後包括遊戲中一二三木頭人、戳椪糖、拔河比賽、彈珠遊戲、玻璃橋等等，全部都神還原，並搭配搞笑的元素，融合其他作品，如《辛普森家庭》、《獅子王》等等，畫面可愛又爆笑。
影片發出不到10天，就已經突破1446萬人搶看，不少網友紛紛留言「我真的笑到快瘋了」、「就算看過魷魚遊戲，再看一次還是覺得好好笑」、「這首詭異的配樂真的永遠記在我腦中」、「真是天才啊！」、「好厲害的動畫，看了真的停不下來」、「真的好厲害，很幽默風趣」。（編輯：張嘉哲）