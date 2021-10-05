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全聯太夯美廉社怎生存？內行抖「2優勢」：店員自己認了

▲美廉社也是國內知名超市之一。（圖/NOWnews資料照）
▲美廉社也是國內知名超市之一。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 08:28:14｜2021-10-05 08:28:57

超市因為營業時間相對較長，不像傳統市場受限營業時間，成為不少婆媽的買菜愛處，而說到連鎖的超市，大家都會想到台灣超市一哥全聯。不過，近日就有網友討論「沒有人跟我一樣覺得美廉社很棒的嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「美廉社牛奶跟豆漿還有很多東西常常有即期特價，最近疫情本土零確診，茶葉蛋在特價，雖然沒有到超級入味好吃，但算還是可以的，營業時間也很長，另外覺得最狂的是，它有像雜貨店的散蛋可以買，自備塑膠袋還有折扣，我以前到底怎麼都略過這間啊？」

▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售，讓許多到場排隊的民眾崩潰哀嚎。（圖／翻攝自美廉社臉書）
▲網友熱議美廉社優缺點。（圖／翻攝自美廉社臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「查了一下，我家附近就三間，我到剛剛才認識...」、「內行都知道他們是酒廉社....」、「美廉社最強的就是進口酒」、「美廉社最讚就酒，種類多又便宜」、「我也愛去買即期品」、「即期品蠻划算，其他一般品就方便而已」、「大推即期品，划算又好買」、「上次店員也認證說自己是酒廉社店員XD」、「蠻多人喜歡去美廉社買酒的，好像特別便宜」。

不過，也有網友認為美廉社有需要加強的地方「售價部分，很多還是比全聯貴一些」、「拓點還要再努力，不然會可惜掉」、「有些東西確實比全聯貴，要會買才可以省很多」、「買起來是比全聯貴一點，但買便利的話是蠻方便，大推酒類跟即期品啦」。（編輯：張嘉哲）

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