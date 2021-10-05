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聰明貓討厭狗狗竟設陷阱困住牠　網笑翻：心機好重！

▲虎斑貓不願被狗狗打擾，竟設陷阱想辦法困住牠！（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲虎斑貓不願被狗狗打擾，竟設陷阱想辦法困住牠！（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 11:33:52｜2021-10-05 13:30:13

看來又是貓貓占上風！美國俄亥俄州有一隻虎斑貓名叫「Milo」，自從牠的馬麻帶回一隻黃金獵犬小幼幼，牠感到做為家中唯一愛寵的地位受到威脅，只要狗狗靠近牠Milo就會感到不悅。沒想到這天牠想到一個擺脫狗弟弟的妙方，網友看了全都笑翻：「好聰明的心機貓！」。

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▲Milo原本是一隻浪貓，被艾莉卡收編後成為備受寵愛的貓咪。（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲Milo原本是一隻浪貓，被艾莉卡收編後成為備受寵愛的貓咪。（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲但是自從艾莉卡帶回黃金獵犬Beckham後，牠認為馬麻的愛被分割了，因此不怎麼喜歡跟Beckham。（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲但是自從艾莉卡帶回黃金獵犬Beckham後，牠認為馬麻的愛被分割了，因此不怎麼喜歡跟Beckham。（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
Milo原本是一隻浪浪，幾年前走進馬麻Erika Longo艾莉卡的公寓後，就成為獨一無二的毛愛寵。不過自從馬麻帶回黃金獵犬幼幼「Beckham」後，Milo感到馬麻的關注被分散而對狗狗感到不滿，因此只要Beckham想找牠玩，總是得到一頓貓掌伺候。去年四月艾莉卡開始對Beckham進行基本訓練，這時Milo想到一個絕佳擺脫狗狗的方法，就是當牠又來騷擾自己時，Milo便走進狗籠引誘弟弟，等到牠跟進去後Milo立刻從籠子走出來並輕輕推門，這時Beckham以為自己被關只好乖乖待在裡面，這時Milo就能盡情享受與馬麻的獨處時光！

▲不過聰明的Milo想出一個方法可以避免被Beckham打擾……（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲不過聰明的Milo想出一個方法可以避免被Beckham打擾……（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲牠知道Beckham喜歡跟著自己，於是牠走進狗籠裡……（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲牠知道Beckham喜歡跟著自己，於是牠走進狗籠裡……（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲引誘Beckham跟著進籠。（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲引誘Beckham跟著進籠。（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲然後快速走出籠子堵在門口，確認狗狗不會出來，再慢慢關上門！（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲然後快速走出籠子堵在門口，確認狗狗不會出來，再慢慢關上門！（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲然後快速走出籠子堵在門口，確認狗狗不會出來，再慢慢關上門！（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
▲然後快速走出籠子堵在門口，確認狗狗不會出來，再慢慢關上門！（圖／tiktok帳號mrmilothechonk）
艾莉卡笑說這種情形每天至少發生一次，而Beckham不知道是太忠厚老實還是太呆萌，到現在還是沒弄明白Milo的招式！艾莉卡將Milo的影片分享在網路上，短短一個月就吸引超過2160萬人次觀看，許多網友笑說：「天才貓咪」、「心機很重但是很聰明」、「不只機靈還是戲精貓」現在快來看看Milo是如何做到的吧！（編輯：陳珮瑜）

@mrmilothechonkDon’t worry we let our dog out right away whenever Milo does this 😂 #foryou #foryoupage #lol #comedy #cats #catsoftiktok

♬ Sneaky Sneaky - Jim Zartman
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