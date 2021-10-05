屏東挖眼案求高調！PTT鄉民霸氣捐3萬　帳戶餘額全場抖爆

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潘家大哥也表示「妹妹一開始也不同意接受陌生人捐款，但沒想過後面各種支出怎辦，最後才成功說服妹妹，每一筆錢，他都會紀錄，只用來做生活支出跟醫藥費，而治癒的路很遙遠，如果真的有剩下來的金額，會再捐給其他需要的人」。
而在活動發起之後，短短不到一天吸引超過400位網友熱烈迴響，其中一名網友貼出捐款明細透露「我昨天捐了3萬元，帳戶餘額只剩4925元，我要當作我手滑就好，一個月賺不多，可是把錢放這邊，應該比我亂花錢更有意義，政府不幫忙的至少我們台灣人自己能幫忙！咬牙就給他捐了！」
貼文一出，網友紛紛朝聖「好人一生平安啊！好感人」、「太有心了！超狂」、「太厲害了，餘額剩下4925，一生平安」、「捐款還是量力而為啦，這樣還能生活嗎？」不過原PO也出面回應「我在捐款前就算過了拉，不喝飲料的話，這筆錢是夠自己生活到發薪日的，而且可能還有剩呢！」
而原本4日潘家大哥表示「已經足夠支應醫藥費及相關費用」，婉拒各界捐款，但4日晚上，家人得知他做這個的決定，感到很錯愕，認為「妹妹的復建路還很長」，停止外界捐款的作法太過倉促，於是目前決定重啟捐款之門，持續接受各界愛心，潘家大哥也表示「如果各界想要捐助，我們會接受，也誠摯感謝善心人士的愛心」。（編輯：張嘉哲）