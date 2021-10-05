女員工到老闆辦公室上班！正宮見細節臉綠：正常會這樣？
男女婚後爭吵的原因多如牛毛，其中外遇出軌更是大危機。就有位人妻發現，身為公司老闆的丈夫，手下有女員工連放假都到公司老闆的辦公室上班，完整過程更是引爆注目。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 15:46:59
原PO在臉書《靠北老公2.0》上發文提到，「老公是公司的老闆，跟女員工老是搞曖昧不清！從一開始的半夜接送，到後來的週休二日的週六，女員工明明住屏東還硬要來高雄上班，全公司都放假，就她自己硬要來！」
隨後原PO還發現，女員工動不動就會單獨與老公待在老闆辦公室中，甚至還在鞋櫃自備一雙拖鞋。她也曾質問老公「試問有哪個老闆讓員工隨便亂花他的錢？有哪個老闆上班還幫員工繳停車場的租金？有哪個老闆叫洗車場的人來把車開去洗，也順便洗了員工的車都不用付費？這樣叫正常、很清白嗎？」男方仍強辯「我們倆是正常的討論工作」。
不少網友看完整個過程也搖頭，「她都自備拖鞋了，妳還不蒐集證據」、「都結婚了，還不保持距離，這是貪心也是自私的表現」、「是清白才怪，哪個偷吃的會笨到承認，都已經做的那麼明顯了」、「有錢就做怪」、「多方收集證據去部署，準備攤牌，就算要離婚，錢會是妳最好的朋友」。（編輯：潘毅）