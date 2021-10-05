換插座報價2100元不合理？網揭水電行「收費標準」：好笑
水電看似不起眼，但在人們的日常生活中卻是不可或缺。就有位網友抱怨，自己家裡插座想要換新，但詢價水電行卻獲得2100元的報價，讓他直呼「隨便喊的喔？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 16:54:49
原PO在PTT發文詢問大家，「水電報價都沒有一個標準嗎？」認為外面許多水電行都「亂報價」，更以親身經驗為例，家中長期用烤箱的插座變得黑黑的想換個新插座，結果問了一家水電行報價2100、再問另一家變成900，讓原PO直呼「兩倍多價差是怎樣？我看五金行插座也才30元啊，水電報價都隨便喊的喔？到底有沒有一個收費標準啊？」
而對於水電行的報價標準，多數網友都認為，「人家賺的是技術阿」、「貴在工錢啦，人家師傅不用吃飯膩」、「簡單說通常開超高是因為懶得做這個簡單的東西還要出來一趟工」、「工錢都半天記的」、「有時候是不想接故意報貴啦」、「現在水電也不好叫了，等你爆水管就知道水電有多重要，不是打個電話就來的」、「這種報價的東西沒一定行情，不要以為付那幾百塊很多，水電有些還不一定想做」、「接小工還要跑根本不划算」、「貴是貴在到府服務，去車要時間準備，回來也要時間」。
更有不少網友建議，「講的這麼簡單，那你就自己換啊」、「連換插座這麼簡單的小事都不會，活該被人敲」、「以後就自己來，多省阿，出事也自己擔，不用擔心別人亂做」。（編輯：倪浩軒）