房市／台中住宅價格漲　熱區在這些地方

全國及六都第二季住宅價格指數呈現上漲走勢，六都之中尤以桃園、台中、台南增幅較大；官方進一步分析台中市交易熱區，包括運綠線四維國小站至文心中清站沿線、一中商圈、逢甲商圈、南區大慶站周邊。業者分析，這些熱區擁有生活機能充足、交通便利等共同優勢，且都在住宅及居住人口密集區域，新建案相對稀缺，因此即使價格相對蛋白區來得高，買方下手意願仍高。
財經中心/綜合報導
2021-10-06 08:00:00
內政部發布今年第二季住宅價格指數，全國及六都近期均呈現上漲走勢，若單看六都之中，又以桃園、台中、台南均較上季上漲逾2%，屬幅度較大的區域。究其原因，官方分析，與全球經濟活動可望逐步恢復，國內經濟維持在紅燈，加上房貸利率維持低檔、建物供給量與交易量穩定等因素有關。其中，台中市部分，主要交易區域集中在捷運綠線四維國小站至文心中清站沿線、一中商圈、逢甲商圈、南區大慶站周邊。
信義房屋北屯松竹店專案經理邱瑞卿分析，一中商圈、逢甲商圈，以及北屯四維國小站至文心中清站沿線，都是發展已久、居住人口密集的商圈，大慶車站則在捷運通車後，擁有雙鐵共構優勢，且還鄰近中山醫。換言之，這些區段都包括距離工作地點或學區近、機能完善的條件，且因為屬於發展較早的舊商圈，新建案相對稀有，但近期建商積極做危老改建，或是收購汽車旅館等大型土地，雖然推案價格難免比蛋白區來得高，對剛需買方仍具一定吸引力。
再者，邱瑞卿也觀察，隨著整體房價逐步走高，以往被視為蛋白區的地段，房價也水漲船高，對部分買方而言，由於蛋白、蛋黃價差拉近，買進蛋黃區的意願也會增加；就像早期台中的透天和大樓產品有較高區別性，有預算考量的買方多會考慮大樓為主，但隨著大樓總價越來越高，兩者價差較不顯著，「透天、大樓兩種都看」的族群也變多了。