KTV可申請復業　陳其邁：最快今天下午5點可營業

中央流行疫情指揮中心陸續公布有條件開放部分休閒娛樂場所的措施，高雄市長陳其邁在今（5）日的防疫會議記者會指出，在與中央通則不變的前提下，還是有一些相關規範要注意，而民眾喜愛前往的KTV已經可以申請復業，最快的在今日下午5點便可以開始營業。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-05 16:56:56｜2021-10-05 17:03:07
高雄市政府表示，有條件開放部分休閒娛樂場所包括必須預約制、實聯制、體、全程戴口罩、人流管制，不得有陪侍服務行為，而且從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理；而針對KTV，餐飲部分僅開放飲水、非酒精性飲料，除飲用外全程戴口罩（包括使用麥克風時）；並須維持場所良好通風，每小時進行換氣每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘，營業前也應向地方政府申請復業。
高雄市長陳其邁強調，若娛樂場所沒有6成以上的員工第一劑接種滿14天，經與CDC討論，高雄市在KTV從業人員規定和中央規定一致，將比照長照機構已經施行的，免費提供快篩試劑給在工作處所從業地的員工，一周快篩一次，居家快篩試劑由高市府免費提供，但仍希望盡速安排施打疫苗；至於KTV復業申請，陳其邁說，早上申請表格就已經公佈，一早就有業者申請，最快的在今天下午5點就可以復業，市府也要求經發局在24小時內務必完成申請程序，協助業者快速復業。
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