史哲喊話餐飲老闆　高雄券不怕你用不怕你領

今天是高雄券發放給餐飲業者的首日，高雄市副市長史哲走訪了苓雅區、新興區、鹽埕區、前鎮區戶政事務所，瞭解申請核發程序外，看到有苓雅區飲料店、滷肉飯、新興區小籠包、鹽埕區知名糕餅、前鎮區牛肉麵等業者來領取高雄券，他要和全高雄兩萬家餐飲老闆說，高雄券不怕你用不怕你領，一起搶五倍券，大家共同來拼！歡迎所有餐飲、糕餅業者逕向所在區的戶政機關申請，共同迎接「高雄開就賺」振興潮！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-05 20:38:30
史哲在臉書表示，高雄券規劃為50元面額，受到店家的肯定與支持，主要考量去年三倍券的面額設計導致消費到餐飲相當有限，今年為了和五倍券相輔相成，也希望大家能夠一起幫助受疫情重創的業別，所以推出小面額高雄券，期待五十元銅板經濟能夠達到精準振興。
史哲也透露，今天餐飲業者能夠提前領取高雄券，要特別感謝全市所有戶政事務所同仁們。在疫苗接種的重要時刻，區公所的同仁們在第一線奮戰著，承擔了造冊、印製發送通知單的龐大業務；在生存振興的關鍵時刻，戶政所的同仁們也在崗位上努力著，昨天齊心同力的點收、分裝剛送至戶所的高雄券，更一一聯繫所有店家，只為了讓這些振興高雄券能夠早一步送到店家手中。他認為，這場疫情，在爭取提升疫苗覆蓋率的階段、在走向後疫情時代的振興階段，都能看到許多基層公務同仁日夜辛勞的身影，十分感人，更真心感謝大家。
至於，在「高雄開就賺」在餐飲部分，史哲表示，高市府推出餐飲業者可申請領取高雄券2000元，搭配以振興券消費500元送高雄券100元的方案，創造店家與消費者雙贏。方案推出後，收到許多業者的回饋，特別是振興券及高雄券首波使用即面臨國慶連假，多數店家都希望能夠提高額度，藉以吸引、擴大消費。因此市府也將首次領取額度從2000元提升至4000元，此外，原訂10月8日才配發高雄券，也提前至今天受理領取作業，讓大家可以有更多的預備時間。