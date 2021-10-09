新北精進認養動物評估方式 今年新增須提供第2聯絡人
新北市每年認養犬貓數達4千餘隻，新北市政府動保處除使用電話追蹤、抽查認養人外，也結合志工建立認養前的評估及後續追蹤關懷制度；此外，今年再精進認養評估方式，動保處表示，為避免動物認養後失聯，推民眾認養前，須提第2聯絡人，以確保動物照顧狀況。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-09 15:00:00
板橋動物之家協助辦理認養的志工隊長楊玉萍說，民眾認養前須提供飼養環境照片，尤其認養貓咪還需確認家裡窗戶是否有安全鎖，如果沒有提供環境照片、第2聯絡人，就無法順利認養；所有認養出去的動物，志工會透過動物之家官方line或電話追蹤，了解動物近況，也幫助新手飼主建立正確飼養觀念。
板橋動物之家獸醫師黃亭瑄指出，民眾第一次養貓，對於飼養照護還不是很熟悉，工作人員會在認養前訪談評估，考量民眾狀況，將飼主分級歸類於「黃燈」，增加認養後追蹤頻率；飼主須透過動物之家官方line帳號，定期回傳飼養照片，並隨時反映照護問題，避免動物認養後不適應情形。
動保處補充，為建立飼主正確飼養觀念，各動物之家辦理認養作業前，民眾皆須完成生命教育，內容包含動物訓練、飼養及照料方式、動物疾病衛教、動物保護相關法規，及相關飼主責任宣導，並填寫認養前訪談評估表，經工作人員評估飼養環境及照護觀念皆符合標準，簽訂認養切結書後才可辦理認養程序。