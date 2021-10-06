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好市多「新規則」曝光！男衝結帳臉垮　客全愣：支持剪卡

▲美式賣場好市多因為物美價廉，經常有超殺優惠，成為不少婆媽熱愛補給生活用品以及食物的好去處。（圖/NOWnews資料照）
▲美式賣場好市多因為物美價廉，經常有超殺優惠，成為不少婆媽熱愛補給生活用品以及食物的好去處。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 07:11:59｜2021-10-06 07:13:52

美式賣場好市多因為物美價廉，經常有超殺優惠，成為不少婆媽熱愛補給生活用品以及食物的好去處。不過，近日就有網友分享自己去逛賣場時，發現好市多新規定，讓他直呼「服務真的越來越糟糕」，貼文曝光後，引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「今天去逛好市多時，發現店內有新規定，就是要求顧客把所有東西都搬到櫃檯上才可以結帳，真的是越來越扯，輕的就算了，有些超重的，服務真的越來越糟糕。」

▲原PO於結帳時發現神秘白管子。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲網友表示結帳時，被店員要求將全部東西搬上檯面，令他不能接受。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「＝＝你有辦法搬到車上，沒辦法搬到櫃檯上...」、「一律支持剪卡，以後都網購」、「不然你的東西是怎麼進到購物車的？」、「就剪卡啊，服務爛就不要去逛，留給我們謝謝」、「不要愛逛又想偷懶好嗎，不然你卡剪一剪」、「可以不要買不要結，人生都是可以選擇自助的」。

另外，也有網友表示「這規定指的是中小型的東西，如果是超大物件，就不會要求搬上來」、「你去什麼地方結帳不用放到檯面上的？笑死什麼觀念」、「請問我有理解錯誤嗎....各大賣場不都是要這樣結帳嗎？哪裡有問題」、「以前只是讓你方便，現在回歸正常，就被嘴服務爛...真是不能理解」。（編輯：張嘉哲

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