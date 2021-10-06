LINE貼圖好用怎很少買？眾揭「真實原因」：買到後來才知
近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體進行聯絡，其中LINE就因能夠傳遞貼圖表達心情的功能，而深受不少用戶喜愛。不過，就有網友討論「大家會去買LINE貼圖嗎？」貼文引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 14:22:51
原PO在PTT貼文指出「每次看到好多貼圖都好想買，可是我已經很多貼圖了，整整有85組之多，結果點進貼圖小舖意外看到這個貼圖吃到飽方案試用，想請問大家會買這種貼圖吃到飽的方案來用嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「我現在是越來越少買貼圖...買到後來才發現前面買的都沒在用」、「我的貼圖也好多，以前買的好多都不用了」、「其實用來用去，差不多也就那幾組，真的有喜歡在買」、「不會，之前買一堆貼圖，會用的就那幾個，真的有喜歡才會再買」、「我是不會買啦，因為後來發現，買了100多組，真的有在用的不到十分之一」。
另外，也有不少網友曬出自己的戰績「我個人四百多組貼圖，但會用到的真的就那幾組」、「781組路過」、「大家好強！我60幾組都沒有每個都會用到了，一兩百組的人感覺也不會用到每一個」、「有在用LINE都知道真的會用的就那幾個」、「291組路過，就不考慮了」。（編輯：張嘉哲）