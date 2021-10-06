役男被代抽中海陸心涼了！學長揭密「現況」：你是幸運兒
當兵是國民應盡義務，雖然目前軍事訓練役的入伍時間，與過往相比已經縮短許多，但還是有役男崩潰表示，自己被代抽中了「魔王籤」海軍陸戰隊，不禁開始憂慮。不過其實過去就有學長拍片揭密部隊的「現況」，更直呼「其實中海陸是幸運兒」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 14:57:01
昨（5）日有役男在PTT上崩潰表示，因為自己與家人都無法到現場，所以由公所主持人代抽籤，結果抽出海軍陸戰隊的籤，讓他不禁崩潰「現在感覺心都涼透了，都已經不是很想當兵了，居然還給我抽到籤王」。
對此，Youtuber老逼過去也曾幸運抽中海軍陸戰隊，退伍後他也拍片分享部隊生活的相關細節，「我是在屏東龍泉南營區，人家也俗稱南天堂、北地獄，所以也很幸運分在南營」。
老逼也坦言「自己也是媽媽代抽中了海軍陸戰隊，抽到海陸的時候，多數人都會覺得很可怕，但目前軍事訓練役的海陸與一般陸軍訓練內容沒有太大差異，反而使用手機、上營站等福利放得比一般陸軍還多，唯一不同之處就是會累積兩個禮拜一次放假，這也是考量到家住較遠的役男而變動」。
最後老逼也總結，「抽到海軍陸戰隊，千萬不要緊張害怕，只是比較遠一點，可以放寬心面對這件事情」。（編輯：潘毅）