紙本五倍券來了！超商櫃檯「堆著好幾億」：數錢數到手軟
振興五倍券第一批在超商預約紙本券的民眾，將於10月8日起開始領券，而今（6）日就有網友目擊超商店員已經開始清點，櫃檯上擺滿成堆五倍券，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 16:29:05｜2021-10-06 16:29:45
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，笑稱「吼～～～～這桌上價值三百萬！」而從分享的照片中可以看見，超商店員正在櫃檯清點五倍券，替後天的發放預先做準備。而有其他網友也分享了擺在超商的整箱五倍券，直呼「早上八點多就在處理這好幾億的錢，第一次數錢數到手軟」。
紙本五倍券終於現身，網友紛紛在底下留言回覆說，「感覺店員壓會力很大」、「店員：我底牌是A，我全梭了」、「隨便抓一把就小發財了」、「已經迫不及待領五倍券了」、「上星期開始，天天都看到郵局的車載送五倍券至各通路」、「店員滿辛苦的，如果有遺失，怕很麻煩」。
另外也有網友認為，「每次領振興券都替店員感到危險」、「怎麼沒有護鈔的在旁邊，真危險」、「這堆有價票券放在收銀台前好危險」。不過原PO也解釋，「其實還好，因為有攝影機，在其他地方清點可能更不安全」。
第一批有成功預約紙本五倍券的民眾，10月8日起收到簡訊通知後或在五倍券官網查詢後，即可前往超商，到事務機插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，然後持小白單、健保卡至櫃檯，完成領取簽收紙本五倍券。逾期未領券需重新預訂或可改選擇數位綁定。（編輯：倪浩軒）