房市／台南這區觀光客愛　空屋率卻最高

台南觀光業蓬勃，尤其有許多古蹟、小吃、民宿及飯店的中西區，是許多觀光客到訪時住宿的首選地點；不過，根據內政部最新公布的空屋率資料，全市主要行政區之中，就屬中西區空屋率最高。對此，房仲業者分析，中西區觀光人潮太多，假日相對擁擠，加上平均屋齡偏高，人口外移的狀況相對明顯，才使空屋率高。
財經中心/綜合報導
2021-10-07 08:00:00
內政部利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數小於等於60度的住宅，界定為「低度使用」，而「低度使用住宅比率」也就是一般常說的「空屋率」；依最新資料顯示，台南市主要行政區之中，空屋率最高在市中心的中西區，達13.12%，最低則在安南區6.39%、永康區6.48%，而若與上半年相較空屋率下降最多的區域，則在安平區，為1.58個百分點。
信義房屋安平永華店店長呂浩廷表示，中西區的優勢反而也是其空屋率相對其他區域高的原因，由於位處市中心，不僅有許多老宅民宿，還有大型飯店，吸引觀光客住宿落腳，即使不住中西區，也必定會造訪這裡的景點、小吃，因此，每逢周末假日，中西區滿滿觀光人潮，對本地自住民眾來說，反而較為不方便；再者，中西區發展早，平均屋齡偏高，又有一些宮廟，也是導致人口外移的另一原因。
至於空屋率最低的安南及永康區，信義房屋永康鹽行店店長李聿旌則分析，永康是台南市人口最多的行政區，生活機能成熟，本身又有工業區、鄰近南科等，提供大量工作機會，因此自住客自然多，空屋率相對低，安南區狀況也類似，尤其兩區皆位在市中心第一圈蛋白區，能夠以相對親民的房價吸引自住客移入，以目前行情來看，總價介於700至1500萬，且屋齡不超過20年的2至3房大樓或是透天物件，都是自住客最青睞的類型。