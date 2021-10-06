為何傳統早餐店能屹立不搖？小老闆揭真相：疫情也打不倒
日前受到疫情影響，不少餐飲店家的收入銳減。但有網友就觀察到許多「傳統早餐店」卻能屹立不搖，開始好奇背後理由，問題曝光立刻有網友道破盲點：「跟房租有關」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 17:04:56
原PO在論壇PTT上發文提到，「傳統早餐店為何不會倒？很多傳統業者在許多創新產業下，被逼迫轉型的很多，不轉型的都倒光了，但傳統早餐店很多卻能屹立不搖，至今都能聽到老闆娘超有精神的問候，不知道還有沒有其他理由，讓這類店家能屹立不搖？」
貼文曝光立刻有網友回應「生意好啊 速食店早午餐店貴死 不可能每天吃」、「買早餐的人比你想像的多很多」、「不用加盟金、價格比連鎖便宜就有優勢」、「基本上能堅持每天早起備料的就不會倒」。
隨後更有人戳破盲點，「店面是自己的」、「房租是讓整個物價爆炸貴的元兇，有些店面是自己家的，那個價格真的會讓你覺得回到20年前」、「跟連鎖早午餐店不一樣啊，一個要付店租、裝潢費，一個純粹食物的價格」、「任何店沒有房租問題就不會倒啊，要賣不賣而已」、「身為早餐店的第二代，疫情爆發的時候，學生在家上課，基本上就只會讓父母其中一人出來買全家的早餐，所以反而沒打倒早餐店，而是讓生意更加好。不過早餐店就是真的用大量的勞力去換錢的，各種前置作業，我們常常要忙到晚上八點才能結束，真的沒有比較輕鬆」。（編輯：潘毅）