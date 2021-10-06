Twitch資料外洩！實況主收入曝光 網揭真相：還要翻幾倍
隨著網路世代的來臨，實況主播也成為一項熱門的工作，無論是遊戲實況主播、美食實況主播、正妹實況主播等等，都在網路上創造出不少有趣話題，各自收穫一批死忠粉絲。而就有網友爆料，直播平台Twitch的資料遭外洩，實況主播在平台端的稅前收入數字被公開，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 22:22:36
原PO在PTT發文，分享了國外網友在推特上的爆料，指出直播平台Twitch的資料外洩，許多實況主從2019年至今將近3年來在平台端的收入數字被曝光。原PO也特別挑出幾位在台灣比較有名的實況主，像是「餐餐自由配」的累積收入為413460.98美金、約11574291元新台幣，「懶貓」的累積收入為311289.71美金、約8714142元新台幣。而網友討論度最高的企鵝妹，累積收入為573732.21美金、約16060871元新台幣。近期因大麻案被捕的Toyz則是26048.74美金、約729199元新台幣。
這些累積數字看來十分驚人，不過原PO指出這些數字只包括訂閱和廣告，實況主接案的工商和網友斗內（Donate）的金額還不包括在內，因此「實際收入應該要再翻幾倍」。
網友紛紛在底下留言回覆說，「太爽了吧」、「火山孝子真多」、「賺爛了賺爛了」、「太強惹吧，難怪實況主花錢做其他事業」、「有機會真的應該當實況主的！好爽」。不過也有網友認為，「能上榜的都前幾趴的人，跟上班族一樣 」、「這收入還要算稅，不知道有沒有包含圖其的抽成」、「怎麼不看一堆小咖月收只有一萬多的」。
據了解，Twitch的大規模資料外洩已遭到許多國外媒體報導，科技媒體《Verge》也證實了此事，並建議Twitch用戶更改密碼。目前看來整起事件不是針對客戶個資的竊取曝露，而是對於Twitch公司的有意攻擊。（編輯：倪浩軒）