「發票打統編」中獎也能領！財政部曝可領名單 網全震驚
統一發票每兩個月就會開一次獎，不少人都希望自己能夠被財神眷顧，只要花小錢就能中千萬大獎，不過，有在對發票的人肯定都知道，發票只要打上統編就不能領獎這件事。但財政部日前就在臉書上透露「這並不完全正確！」並揭開真相，表示還是有特定的狀況，打上統編依舊能領獎。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 08:21:07
財政部在臉書上表示「大多數人以為發票打統編就不可以領獎，其實不完全正確喔！根據法律〈統一發票給獎辦法第11條〉規定，當買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊以及營業人者，不可以領獎；由此可知，統一編號並非給不給獎的依據，而是只要買受人不是上述對象就能領獎。
「很多人會把統編與營業人快速劃上等號，才會誤以為有統編的發票一定不能領獎，但是像是人民團體、私立機構以及執行業務者，例如：律師、會計師、記帳士事務所等有編配統一編號的扣繳單位，就算發票打了統編，中獎還是可以領！」財政部也透露，過去就有某私立幼兒園取得已打統編的發票中千萬可以領獎的案例！
至於如果幸運中獎，要如何領獎呢？財政部指出「民眾需攜帶中獎發票（填妥中獎金額、蓋單位章、加註代領人姓名及電話）、統一編號編配通知書及代領人身分證件，至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、指定農（漁）會信用部或信用合作社兌領即可」。
貼文曝光後，不少網友紛紛看傻眼「原來是這樣，長知識了」、「真的捶心肝...之前有中過一張一千的，以為有統編就不算」、「哇！原來是這樣！都不知道錯過多少獎了」、「對這麼久發票，第一次知道真相」、「.....我一直以為打統編的不行」。（編輯：張嘉哲）