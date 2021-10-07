台灣高鐵哪一站「地點最奇怪」？眾秒指它：太經典沒對手

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貼文一出，掀起熱議，「台中三鐵共站還爛...？」、「除了台北、板橋，都很失敗」、「嘉義站對嘉義人來說很不方便」、「一定是彰化」、「我只知道嘉義的選址真的很爛」、「當然是苗栗，離我家超遠」、「台中跟彰化，兩站根本可以合併」、「台中廢到笑」、「桃園也很糟」。
其中，「台南」高鐵站則受到最多網友批評，「台南對市區遠對園區也遠，真的想不通到底為何蓋在那」、「台南那個地點離南科超遠，根本莫名其妙」、「台南，怎樣也不會選在那」、「我要投台南」、「台南啦，跟高雄站根本超近」、「一定是台南選址最爛...」、「台南真的經典到無法超越」。
事實上，根據高鐵官網統計，高鐵109年全年各站累計進出站旅次中，第一名為「台北站」，進站人數為13,177,595，出站人數則為13,279,379；而第二名則為「台中站」，進站人數為9,496,055，出站人數則為9,427,100；而「台南站」則是排在第7名，進站人數為3,652,977，出站人數則為3,634,920。
另外針對「台南高鐵站」被網友轟爆，認為站點太過偏僻，再加上交通不便，轉車都需要花費很久的時間等缺點，台南高鐵站其實也設有接駁車、台鐵沙崙線以及計程車可以搭乘，民眾若需前往，還是要以自身行程及時間規劃為優先考量。（編輯：郭佩蓉）